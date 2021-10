Lieke Martens en Vivianne Miedama zitten bij de twintig kanshebbers voor de Gouden Bal, zo heeft France Football, dat de verkiezing organiseert, vrijdag bekendgemaakt. Bij de mannen zijn geen Nederlanders genomineerd.

De twee eerdere winnaars, de Noorse Ada Hegerberg (2018) en de Amerikaanse Megan Rapinoe (2019), staan bij de vrouwen niet op de lijst voor dit jaar. De Gouden Bal voor vrouwen wordt sinds 2018 uitgereikt en is de tegenhanger van de FIFA's Best, de prijs die in 2017 gewonnen werd door Martens.

Vorig jaar werd de Gouden Bal vanwege de coronapandemie niet uitgereikt. De Engelse Lucie Bronze, die dit jaar geen kans maakt op de Gouden Bal, werd toen uitgeroepen tot The Best FIFA Women's Player. Bij de mannen ging die prijs naar Robert Lewandowski.

De 28-jarige Martens kende een prachtig jaar met FC Barcelona. Ze won de Champions League en de landstitel met de Spaanse club, maar op de Olympische Spelen in Tokio bleef eremetaal uit. Martens miste in de tweede helft van de kwartfinale tegen de VS bij 2-2 een strafschop, waarna de Amerikaanse vrouwen de sterkste waren in de penaltyserie.

De 25-jarige Miedema miste in die serie, maar kroonde zich met tien goals wel tot topscorer van het olympisch voetbaltoernooi. In de FA Women's Super League eindigde de spits als derde met Arsenal en op de topscorerslijst werd ze met achttien doelpunten tweede.

In 2008 won Cristiano Ronaldo zijn eerste Gouden Bal. In 2008 won Cristiano Ronaldo zijn eerste Gouden Bal. Foto: Getty Images

Messi en Ronaldo genomineerd bij mannen

Bij de mannen zijn liefst dertig spelers genomineerd, onder wie zes spelers van Champions League-winnaar Chelsea: Cesar Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kanté, Romelu Lukaku en Mason Mount.

Van Manchester City staan vijf spelers (Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Riyad Mahrez, Raheem Sterling en Phil Foden op de lijst en Paris Saint-Germain levert vier spelers (Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé).

De andere genomineerden zijn: Nicolo Barella (Internazionale), Karim Benzema (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Giorgio Chiellini (Juventus), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Simon Kjaer (AC Milan), Robert Lewandowski (Bayern München), Lautaro Martinez (Internazionale), Luka Modric (Real Madrid), Gerard Moreno (Villarreal), Pedri (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), en Luis Suarez (Atlético Madrid).

Ryan Gravenberch maakt kans op de Kopa Trophy. Ryan Gravenberch maakt kans op de Kopa Trophy. Foto: Getty Images

Gravenberch kan De Ligt opvolgen

France Football maakte vrijdag ook bij de andere categorieën de genomineerden bekend. Bij de mannen maken tien spelers kans op de Kopa Trophy, de prijs die wordt uitgereikt aan het grootste talent onder de 21 jaar. Matthijs de Ligt won de prijs in 2019.

Ajacied Ryan Gravenberch is een van de kanshebbers en Pedri van Barcelona is het enige talent dat ook op de lijst staat voor de Gouden Bal.

De andere spelers op de lijst zijn Jamal Musiala (Bayern München), Florian Wirtz (Leverkusen), Jude Bellingham en Giovanni Reyna (beiden Dortmund), Nuno Mendes (PSG), Mason Greenwood (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), en Jérémy Doku (Stade Rennais).

Tien keepers maken kans op de Yashin Trophy: Keylor Navas en Gianluigi Donnarumma (beiden PSG), Emiliano Martínez (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak (Atlético Madrid), Samir Handanovic (Inter), Ederson (Manchester City), Kasper Schmeichel (Leicester City), Édouard Mendy (Chelsea) en Thibaut Courtois (Real Madrid).

De winnaars worden op 29 november bekendgemaakt bij het Gouden Bal-gala in Parijs.