Het Nederlands elftal begint vrijdag met Guus Til in de basis aan de WK-kwalificatiewedstrijd in Riga tegen Letland. De Feyenoorder vervangt op het middenveld de geschorste Georginio Wijnaldum.

Opstelling Letland Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Jaunzems, Zjuzins, Kigurs, Emsis, Ciganiks; Uldrikis

Opstelling Oranje Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, Frenkie de Jong, Til; Berghuis, Memphis, Gakpo

Het is voor het eerst dat de 23-jarige Til mag starten bij Oranje. Hij vormt het middenveld van Oranje met Davy Klaassen en Frenkie de Jong. Maandag tegen Gibraltar is Wijnaldum weer inzetbaar.

Voorin kiest bondscoach Louis van Gaal zoals verwacht voor Steven Berghuis, Memphis Depay en Cody Gakpo en achterin starten Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Daley Blind.

Op doel houdt Van Gaal vast aan Justin Bijlow, die in de vorige interlandperiode debuteerde voor Oranje. Mark Flekken en Tim Krul zitten op de bank, terwijl Joël Drommel als vierde keeper plaats moet nemen op de tribune. Bij Letland is Roberts Uldriķis van SC Cambuur de enige spits.

De Nederlandse fans in het stadion in Riga. De Nederlandse fans in het stadion in Riga. Foto: Pro Shots

Noorwegen speelt kraker tegen Turkije

Nederland-Letland begint vrijdag om 20.45 uur in het Daugava Stadion in Riga en staat onder leiding van de Britse scheidsrechter Andrew Madley.

In maart won Oranje, toen nog onder leiding van Frank de Boer, in de Johan Cruijff ArenA al met 2-0 van Letland, dat 135e staat op de FIFA-ranglijst. Nederland bezet de elfde plaats.

Om 20.45 uur begint in Istanboel ook de kraker tussen Turkije en Noorwegen. De Noren hebben evenveel punten, maar een minder doelsaldo dan Oranje en bezetten de tweede plaats in groep G. Turkije heeft twee punten minder. De derde wedstrijd vrijdag in de groep is Gibraltar-Montenegro.