Ajax heeft Adrie Koster vrijdag aangetrokken als adviseur van de raad van commissarissen (rvc). De 66-jarige Zeeuw neemt tijdelijk de plek in van Danny Blind, die onlangs uit de rvc stapte, omdat hij aan de slag ging al assistent-bondscoach bij Oranje.

Voor Koster betekent zijn stap naar Ajax een terugkeer bij de club waar hij tussen 2007 en 2009 jeugd-, interim- en hoofdtrainer was. De drievoudig international voelt zich vereerd met zijn nieuwe functie.

"Het is geen geheim dat ik altijd wel iets met Ajax heb gehad. Voor mij is het interessant om van deze kant bij de club betrokken te zijn en ik ga mijn best doen een goede bijdrage te leveren", zegt hij.

"De afgelopen weken ben ik al op de Toekomst en in de ArenA geweest en heb ik al een aantal gesprekken gevoerd. Ook voor de komende weken zijn al meerdere afspraken gemaakt. Ik kijk erg uit naar deze nieuwe samenwerking."

Koster was trainer bij veel Nederlandse clubs. Naast Ajax stond hij aan het roer bij Roda JC, Helmond Sport, TOP Oss, Excelsior, VVV-Venlo, RKC Waalwijk en Willem II. Bij Willem II werd hij in januari van dit jaar ontslagen.

'We willen Blind volgend jaar weer voordragen'

Volgens Leen Meijaard, president-commissaris van de Ajax-rvc, maakt Koster volgend jaar weer plaats. "We zijn voornemens om Danny Blind, zodra hij volgend jaar zijn taak bij de KNVB heeft afgerond, weer voor te dragen als commissaris", zegt hij.

"Maar om onze rol als toezichthouder van Ajax gedegen te kunnen uitvoeren, willen wij in de tussenliggende periode wel iemand bij de rvc hebben met veel ervaring in het betaalde voetbal en iemand die de club ook kent. Adrie past uitstekend in dat profiel en wij zijn dan ook blij dat hij deze klus op zich wil nemen."

Sinds het vertrek van Blind bestond de rvc van Ajax met Meijaard, Annette Mosman, Ernst Ligthart en Peter Mensing louter uit mensen zonder voetbalachtergrond.