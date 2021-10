FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta had afgelopen zomer de hoop dat Lionel Messi voor niks bij de club zou blijven voetballen. De Catalanen hadden vanwege een grote schuldenlast geen geld meer voor de sterspeler, die naar Paris Saint-Germain verkaste.

"Hij wilde bij ons blijven", zegt Laporta vrijdag tegen radiostation RAC1. "En wij wilden met hem verder. Op een gegeven moment moesten we echter de conclusie trekken dat het financieel onhaalbaar was. Voor beide partijen was dat een grote teleurstelling."

Het was vervolgens al snel duidelijk dat Messi naar PSG zou overstappen. Laporta koesterde desondanks de illusie de zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar te kunnen behouden.

"Ik hoopte tegen beter weten in dat hij plotseling een U-bocht zou maken en zonder salaris bij Barcelona zou blijven spelen", aldus de voorzitter. " Ik denk dat we voor een dergelijke constructie wel toestemming van La Liga hadden gekregen. Maar het is helaas niet gelukt."

De 34-jarige Messi maakt vooralsnog geen verpletterende indruk in het shirt van PSG. De Argentijn, die een tijdje met fysieke klachten aan de kant stond, deed tot dusver in vijf wedstrijden mee. Hij scoorde één keer.

Bij Barcelona beleeft Laporta een roerige periode. Door slechte prestaties was er lang onzekerheid over de positie van trainer Ronald Koeman, die zaterdag van de voorzitter kreeg te horen dat hij voorlopig niet hoeft te vrezen voor zijn baan.