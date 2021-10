Cristiano Ronaldo is na zijn eerste wedstrijden sinds zijn terugkeer bij Manchester United direct verkozen tot speler van de maand in de Premier League. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar pakt de prijs voor de vijfde keer.

Ronaldo beleefde op 11 september een droomrentree door twee keer te scoren tegen Newcastle United (4-1). Een week later was hij ook trefzeker in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen West Ham United.

João Cancelo (Manchester City), Antonio Rüdiger (Chelsea), Allan Saint-Maximin (Newcastle United), Mohamed Salah (Liverpool) en Ismaïla Sarr (Watford) waren ook genomineerd, maar een panel van fans en experts koos voor Ronaldo.

De 36-jarige Portugees besloot vorige maand om Juventus na drie jaar te verlaten voor een terugkeer bij United, waarvoor hij tussen 2003 en 2009 ook al speelde. Hij pakte in die periode onder meer de Champions League en drie landstitels met de 'Red Devils'.

Sinds zijn komst naar United staat de teller voor Ronaldo in alle competities op vijf doelpunten in zeven duels. De eerstvolgende wedstrijd van United is volgende week zondag, wanneer het op bezoek gaat bij Leicester City.

