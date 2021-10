De rechtbank in de Amerikaanse staat Nevada heeft donderdag voorgesteld om de rechtszaak tegen Cristiano Ronaldo te seponeren. De Portugese topvoetballer is verdachte in een verkrachtingszaak uit 2009.

Volgens de rechter heeft Leslie Mark Stovall, de advocaat van het vermeende slachtoffer, bewijsmateriaal op onwettige wijze verkregen. Het zou gaan om een gelekt of gestolen document, dat communicatie tussen Ronaldo en diens advocaten bevat.

De rechter heeft donderdag aan Stovall voorgesteld om de zaak te seponeren. Daar heeft de raadsman nog niet op gereageerd.

De Amerikaanse vrouw Kathryn Mayorga klaagde Ronaldo in 2018 aan wegens een verkrachting in 2009 in Las Vegas. In 2010 zou de voetballer haar 375.000 dollar (325.000 euro) aan zwijggeld hebben betaald. Mayorga eist een schadevergoeding van 65 miljoen euro in de rechtszaak.

Ronaldo (36) heeft de aantijging met klem ontkend. De advocaten van Mayorga meldden eerder dat 65 getuigen haar verhaal ondersteunen. De verkrachting zou hebben plaatsgevonden in de hotelkamer van Ronaldo na een avond stappen.

Manchester United-aanvaller Ronaldo wordt alom beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden en verdient inclusief sponsorinkomsten jaarlijks naar schatting 100 miljoen euro. Met 111 treffers voor Portugal is hij mondiaal topscorer in interlands.