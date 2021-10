Australië heeft vrijdag een record gevestigd door de elfde overwinning op rij in één WK-kwalificatiereeks te boeken. De ploeg van bondscoach Graham Arnold versloeg Oman in Doha met 3-1.

De Australiërs overtroffen Mexico, Spanje en Duitsland, die op weg naar de WK's van respectievelijk 2006, 2010 en 2018 tien zeges achter elkaar boekten. In het geval van Spanje en Duitsland bestond de kwalificatiereeks uit tien wedstrijden.

De recordreeks van Australië begon in september 2019. In de tweede ronde van het lange kwalificatietraject in Azië zetten de 'Socceroos' hun acht groepswedstrijden allemaal in winst om. In de derde ronde volgden overwinningen op China, Vietnam en Oman.

"Dit is iets om later met een goed gevoel op terug te blikken, zeker omdat we tien van de elf overwinningen buitenshuis hebben behaald", zegt Arnold, oud-speler van Roda JC en NAC Breda. "Maar voor mij telt nu alleen de volgende wedstrijd, dinsdag tegen Japan. Dan willen we er twaalf zeges van maken."

De nummers één en twee van de twee poules in Azië plaatsen zich voor het WK van volgend jaar in Qatar. De twee nummers drie strijden samen om een plek in de intercontinentale play-off.

Naast Australië is ook groepsgenoot Saoedi-Arabië na drie wedstrijden nog zonder puntenverlies. Het gat met nummer drie Japan is zes punten.