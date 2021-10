De teleurstelling bij België is groot na de nederlaag tegen Frankrijk in de halve finales van de Nations League. De 'Rode Duivels' stonden halverwege de spectaculaire wedstrijd nog met 2-0 voor, maar verloren met 2-3.

De Belgen waren in Turijn gebrand op revanche, nadat de vorige ontmoeting met de Fransen ook al op een teleurstelling was uitgelopen. Op het WK van 2018 werd de weg naar de finale eveneens door 'Les Bleus' versperd.

"Hoe ik me voel? Ontgoocheld en gefrustreerd. Een 2-0-voorsprong mag je nooit weggeven. Het is jammer. We waren niet te laks, maar Frankrijk zette goed druk en wij bleven niet rustig genoeg. Ons balbezit in de tweede helft was minder", zei keeper Thibaut Courtois.

"We zijn niet rustig genoeg gebleven na rust. De eerste goal was een weggever. Bij de tweede tegentreffer was er dom balverlies. Misschien was het wel een lichte penalty. Je denkt dan dat je alsnog de 3-2 maakt, maar dan krijg je in de laatste minuut zélf een goal tegen. Dat is klote."

In de absolute slotfase werd een doelpunt van Romelu Lukaku afgekeurd en zorgde Theo Hernández ervoor dat de Fransen, die via Karim Benzema en Kylian Mbappé al op gelijke hoogte waren gekomen, alsnog met de zege aan de haal gingen.

Mede dankzij een fraaie treffer van Romelu Lukaku zag het er bij rust nog heel goed uit voor België. Foto: AFP

'We deden wat we níét moesten doen'

Bondscoach Roberto Martínez zag in de tweede helft een groot verval bij België. "We hebben de wedstrijd na de rust niet genoeg gestuurd. Onze eerste helft was uitstekend. We speelden op het verwachte niveau en hielden het hoofd koel", zei de Spanjaard.

"In de tweede helft werden we emotioneel. Plots gingen we doen wat we níét moesten doen. Misschien zaten we met ons hoofd al bij de finale in plaats van dat we gewoon die wedstrijd uitspeelden."

Frankrijk staat zondag in de finale tegenover Spanje, dat woensdag in de andere halve finale met 1-2 te sterk was voor Europees kampioen Italië. De eindstrijd wordt gespeeld in Milaan en begint om 20.45 uur.