Het vertrouwen bij het Nederlands elftal is groot tijdens de tweede interlandperiode sinds de benoeming van Louis van Gaal. Volgens Daley Blind staat Oranje er goed voor in de aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Letland van vrijdagavond.

Blind is een van de vijf spelers in de selectie die er tijdens het WK van 2014 in de vorige periode onder Van Gaal ook al bij waren. De Ajacied ziet veel gelijkenissen tussen toen en nu.

"Er is niet heel veel veranderd in vergelijking met zeven jaar terug", zei hij donderdag bij het persmoment in Riga. "In 2014 is het allemaal goed gegaan. Deze groep heeft zich ontzettend snel aangepast, vind ik."

Tijdens de vorige interlandperiode rechtte Oranje in de eerste interlands onder Van Gaal de rug in de WK-kwalificatie. Dankzij een gelijkspel in Noorwegen en overtuigende overwinningen op Montenegro en Turkije staat Nederland er nu goed voor.

Met nog vier wedstrijden te gaan heeft de ploeg van Van Gaal de eerste plaats in handen, die uiteindelijk recht geeft op een rechtstreeks ticket voor het WK van volgend jaar in Qatar.

'Prettig dat we nu wat langer de tijd hadden'

Volgens Blind kan het vrijdag tegen Letland en Gibraltar alleen maar beter gaan, omdat de aanloop naar die twee wedstrijden minder hectisch is geweest dan de voorbereiding op de duels met Noorwegen, Montenegro en Turkije.

"De vorige interlandperiode in september was extreem kort, met drie duels kort achter elkaar. Zonder dat we dus echt de tijd hadden voor een voorbereiding. Nu hebben we wat langer de tijd gehad, dat is prettig", zei hij.

Volgens Blind is het resultaat in Letland heilig. "We winnen het liefst met mooi spel en veel doelpunten, maar met het oog op het WK halen is winst het belangrijkst", aldus de verdediger.

Letland-Nederland wordt gespeeld in het Daugava-stadion in Riga en begint vrijdag om 20.45 uur.

