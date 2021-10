Antony heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) een droomdebuut beleefd in het shirt van Brazilië. De aanvaller van Ajax droeg met een doelpunt bij aan een 1-3-zege op Venezuela in de WK-kwalificatie.

Bij de wedstrijd in Caracas kwam Antony ongeveer een kwartier voor tijd in het veld. De 21-jarige vleugelspeler bepaalde diep in de extra tijd de eindstand, toen hij op de goede plek stond om van dichtbij af te ronden.

De Brazilianen keken bij rust nog tegen een achterstand aan, door een treffer van de Venezolaan Eric Ramírez. In de aanloop naar het doelpunt van Antony hadden Marquinhos en Gabriel Barbosa (strafschop) al orde op zaken gesteld.

Antony verdiende zijn eerste oproep voor Brazilië, waarbij de geschorste Neymar niet meedeed, dankzij zijn goede spel bij Ajax. Dit seizoen zorgde hij in acht wedstrijden voor twee goals en net zo veel assists en is hij een van de uitblinkers.

Brazilië doet het uitstekend in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK van 2022. De 'Seleçao' verspeelde in negen wedstrijd nog geen punten en houdt de concurrentie op ruime afstand. De uiteindelijke top vier van de tien ploegen gaat rechtstreeks naar het WK.

Naaste achtervolger Argentinië kwam met Lionel Messi in de ploeg niet verder dan 0-0 bij Paraguay. Dat was ook de uitslag bij het duel tussen het Uruguay van Luis Suárez en Colombia. Verder eindigde Ecuador-Bolivia in 3-0 en werd het 2-0 bij Peru-Chili.

