Matchwinner Theo Hernández is niet verrast dat Frankrijk donderdag ten koste van België de finale van de Nations League heeft bereikt. De Fransen bogen na rust een 2-0-achterstand om in een 2-3-overwinning.

"We aten ze op in de tweede helft", zei een opgetogen Hernández na het duel in Turijn. Frankrijk dat voor rust niet onder deed voor België keek halverwege door goals van Yannick Carrasco en Romelu Lukaku toch tegen een 2-0-achterstand aan.

"Tijdens de rust spraken we met elkaar en zeiden we dat we beter zijn dan zij. Dat zagen we in de tweede helft dan ook terug", vervolgde hij. Karim Benzema maakte na ruim een uur spelen de 2-1 en Kylian Mbappé was zeven minuten later vanaf 11 meter trefzeker.

In de absolute slotfase schoot Hernández de winnende 2-3 binnen. "Ik heb mijn doelpunt te pakken en ik ben heel blij om hier met dit team te zijn", vertelde de verdediger van AC Milan over zijn eerste interlandgoal.

De Franse ploeg viert de zege in Turijn. De Franse ploeg viert de zege in Turijn. Foto: Getty Images

Twee broers in Franse elftal

Theo Hernández speelde donderdag voor de eerste keer samen met broer Lucas Hernández (Bayern München) in het Franse elftal. Het was de eerste keer sinds maart 1974 dat twee broers gezamenlijk in actie komen in de Franse ploeg. Destijds speelden Hervé en Patrick Revelli samen in één team.

"Het was geweldig om het samen met mijn broer te vieren. Op dit moment hebben we zo lang moeten wachten", vertelde de trotse matchwinner.

De finale vindt voor Hernández niet op onbekend terrein plaats. Zondag (aftrap 20.45 uur) strijden Frankrijk en Spanje in San Siro om de zege van de tweede editie van de Nations League.