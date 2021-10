België is donderdag op pijnlijke wijze de finale van de Nations League misgelopen. De 'Rode Duivels' gaven tegen Frankrijk een 2-0-voorsprong uit handen en verloren door een doelpunt in de negentigste minuut met 2-3 van de regerend wereldkampioen.

Na verschillende kansen kwam België in de 37e minuut op voorsprong via Yannick Carrasco. Niet veel later zorgde Lukaku voor het hoogtepunt van de avond. Na een fraai overstapje schoot de spits van Chelsea de bal vanuit een moeilijke hoek in het dak van het doel.

Na rust kwam Frankrijk helemaal terug in de wedstrijd en gaf België de 2-0-voorsprong volledig uit handen. Karim Benzema maakte na ruim een uur spelen de 2-1 en Kylian Mbappé was zeven minuten later vanaf 11 meter trefzeker. In de absolute slotfase schoot Theo Hernández de winnende 2-3 binnen.

Door de overwinning op België neemt Frankrijk het zondag in de finale van de Nations League op tegen Spanje (aftrap 20.45 uur). De Spanjaarden wonnen woensdag met 2-1 van regerend Europees kampioen Italië, dat de recordreeks van 37 achtereenvolgende wedstrijden zonder nederlaag beëindigd zag worden.

Met de nederlaag in Turijn blijft de 'Gouden Generatie' van België opnieuw verstoken van een langverwachte prijs. De 'Rode Duivels', die met onder anderen Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Eden Hazard al jarenlang over spelers uit de wereldtop beschikken, werden op het afgelopen EK in de kwartfinales uitgeschakeld. Op het WK van 2018 was de halve finale het eindstation.

De spelers van Frankrijk vieren de zwaarbevochten zege met de meegereisde fans. De spelers van Frankrijk vieren de zwaarbevochten zege met de meegereisde fans. Foto: Getty Images

Lukaku maakt prachtgoal

België en Frankrijk maakten er een spectaculaire openingsfase van in het Juventus Stadium in Turijn, dat slechts voor een kwart gevuld was voor de halve finale in de Nations League. Beide ploegen zetten vanaf de aftrap vloeiende aanvallen op en kregen verschillende kansen, zonder dat het direct resultaat opleverde.

Na een grote schietkans voor Hazard (geblokt) kwam België in de 37e minuut op voorsprong. De Bruyne passte de bal naar Carrasco, die de Franse rechtsback Benjamin Pavard uitkapte en vervolgens doelman Hugo Lloris verraste met een schot in de korte hoek: 1-0.

Nog geen vier minuten na de openingstreffer van Carrasco verdubbelde Lukaku op sublieme wijze de voorsprong voor België in Turijn. De spits legde Lucas Hernández met een fraai overstapje in de luren en kegelde de bal met zijn zwakkere rechterbeen vanuit een moeilijke hoek in de bovenhoek: 2-0.

Romelu Lukaku dankt de hogere machten na zijn fraaie 2-0 voor België. Romelu Lukaku dankt de hogere machten na zijn fraaie 2-0 voor België. Foto: Getty Images

België geeft voorsprong uit handen

Met de 2-0-achterstand in het achterhoofd kwam Frankrijk furieus uit de kleedkamer en dat leverde na ruim een uur spelen de aansluitingstreffer van Benzema op. Na een fraaie dribbel van Mbappé draaide de spits van Real Madrid weg van zijn belager om de bal al vallend in de verre hoek te schuiven: 2-1.

De defensie van België wankelde vervolgens in Turijn, waardoor de 2-2 niet kon uitblijven. Die viel mede dankzij een dubieuze beslissing van de VAR. De videoscheidsrechter riep arbiter Daniel Siebert in de 69e minuut naar de kant vanwege een trap van Youri Tielemans tegen Antoine Griezmann in het strafschopgebied, waarna een penalty volgde. Mbappé maakte geen fout vanaf 11 meter: 2-2.

België werd na de gelijkmaker volledig overrompeld door Frankrijk en mocht doelman Thibaut Courtois lang dankbaar zijn dat het bij 2-2 bleef. In de absolute slotfase ging het alsnog mis. Na een afgekeurd doelpunt van Lukaku schoot Theo Hernández aan de andere kant de winnende 2-3 binnen, waardoor de 'Gouden Generatie' van België nog langer op een prijs moet wachten.