De kans is groot dat Noa Lang vrijdag zijn debuut maakt voor het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. Bondscoach Louis van Gaal denkt dat Oranje de creatieve impulsen van de aanvaller van Club Brugge goed kan gebruiken in Riga.

"Noa Lang is een creatieve speler, die kunnen we weleens nodig hebben tegen dit soort tegenstanders", zei Van Gaal donderdag op zijn persconferentie in Letland."Of hij gaat spelen? Dat zeg jij weer, dat heb ik niet gezegd. Het zou kunnen."

De 22-jarige Lang is deze week als vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn voor het eerst bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal gehaald. De voormalig speler van Ajax scoorde dit seizoen al vier keer voor Club Brugge. Vorig seizoen had hij met zestien competitietreffers een groot aandeel in de landstitel van de Belgische club.

Van Gaal zei op de persconferentie tevreden te zijn over de eerste dagen van Lang en ook doelman Mark Flekken bij Oranje. De bondscoach wilde echter niet vertellen of Flekken speelminuten krijgt tegen Letland (vrijdag) of komende maandag tegen Gibraltar.

"Zoals ik al eerder memoreerde is hij heel goed met de voeten en houdt hij veel ballen tegen, maar hij kan zich verbeteren in zijn bereik binnen het zestienmetergebied. Het is alleen niet goed als ik in het openbaar over de kwaliteiten van spelers ga praten, want dat gaat een eigen leven leiden."

"Letland speelt met veel vroege voorzetten", ging Van Gaal desalniettemin verder. "Dan moet je van je lijn af en keuzes maken en daar heeft hij nog wat moeite mee. Of hij morgen gaat spelen? Dat ga ik nu niet verklappen. Daar zou ik de bondscoach van Letland wijzer mee maken. Hij kan de beelden van Freiburg zien."

Bondscoach Louis van Gaal stond donderdag de pers te woord in de aanloop naar het duel met Letland.

'Het is hier geen Camp Nou'

Van Gaal wilde sowieso niets van zijn opstelling prijsgeven voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. Door de schorsing van Georginio Wijnaldum moet de bondscoach in vergelijking met het vorige duel van Oranje met Turkije (6-1) sowieso één wijziging aanbrengen.

Van Gaat liet de internationals donderdagavond al trainen in het Daugava Stadium zodat ze konden wennen aan het kleine stadion in Riga, waar ruim tienduizend fans in kunnen. "Als je kijkt naar de omstandigheden hier: het is geen Camp Nou of Liverpool. Ik moet zeggen dat het veld mij heel erg meevalt. Ik wil het de spelers van tevoren laten zien, zodat ze kunnen bedenken hoe het gaat voelen."

Hoewel Letland slechts vijf punten pakte uit de eerste zes duels in de WK-kwalificatiereeks, is Van Gaal op zijn hoede voor de Letten. "Ik heb niet zo'n geweldig trackrecord in Letland en Estland. We hebben wel alles gewonnen, maar het ging niet al te gemakkelijk."

"Dat heb je als onder deze omstandigheden tegen dit soort ploegen gaat spelen. Dat is en blijft heel moeilijk. Ze komen misschien drie keer over de middellijn, maar dan hebben ze wel alle kans en ruimte om een goal te maken."

Letland-Nederland begint vrijdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Andrew Madley. Nederland is met dertien punten koploper in de poule. Na het duel met Letland zijn er nog drie duels te spelen in de WK-kwalificatiereeks. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van 2022 in Qatar.