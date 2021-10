Newcastle United is alsnog overgenomen door een dubieus consortium uit Saoedi-Arabië. Nadat een eerdere deal vorig jaar nog was afgeketst, heeft een groep investeerders donderdag een akkoord bereikt met Premier League-club, zo is donderdag bekendgemaakt.

Volgens Britse media heeft eigenaar Mike Ashley al zijn aandelen van de club voor 300 miljoen pond (350 miljoen euro) verkocht aan het consortium, dat bestaat uit het Saoedische Public Investment Fund (PIF), PCP Capital Partners en RB Sports & Media.

De Premier League laat in een verklaring weten dat de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman heeft verzekerd geen invloed uit te oefenen op de club. Bin Salman is de voorzitter van het PIF. Het was de laatste horde voor de Premier League om de veelbesproken overname goed te keuren.

"We zijn ontzettend trots om de nieuwe eigenaren van Newcastle United te worden, een van de bekendste clubs in het Engelse voetbal", aldus Yasir Al-Rumayyan, een van de directeuren van het PIF. "We bedanken de fans van Newcastle voor hun steun door de jaren heen en kijken ernaar uit om met hen te werken."

Newcastle United is de volgende Europese club die in handen komt van steenrijke eigenaren uit het Midden-Oosten, na onder meer Manchester City en Paris Saint-Germain. De geldschieters uit Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten gebruiken een voetbalclub vooral om de reputatie van het land te verbeteren.

De Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman heeft banden met het PIF, dat Newcastle United mede heeft overgenomen. De Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman heeft banden met het PIF, dat Newcastle United mede heeft overgenomen. Foto: Getty Images

Overname is veelbesproken vanwege banden kroonprins

Al ruim anderhalf jaar proberen de Saoedi's Newcastle United in handen te krijgen. Een eerste poging ketste vorig jaar af omdat het PIF de beoordeling van de overname door de Premier League te lang vond duren.

De overname door de Saoedi's is omstreden vanwege de betrokkenheid van Bin Salman. Hij gaf volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in 2018 opdracht tot de moord op journalist Jamal Khashoggi in Istanboel. Ook Amnesty International keerde zich fel tegen de plannen vanwege de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië.

Het is nog niet precies duidelijk welke plannen de Saoedi's met Newcastle United hebben. De viervoudig landskampioen bezet momenteel de voorlaatste plaats in de Premier League en vocht de laatste jaren tegen degradatie uit het hoogste niveau van Engeland.