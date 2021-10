Dick Advocaat heeft donderdag ook zijn derde wedstrijd als bondscoach van Irak niet weten te winnen. De Irakezen kwamen in Doha niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Libanon in de WK-kwalificatiereeks, waardoor de kansen op een WK-deelname verder uit zicht zijn.

De kansen in Doha, waar Irak de thuiswedstrijden speelt, waren spaarzaam. Pas na 66 minuten schoot verdediger Ali Faez Atia voor het eerst op doel namens Irak. Dat was ook meteen het enige wapenfeit van de ploeg van Advocaat, terwijl Libanon vier keer het doel onder vuur nam.

De 74-jarige Advocaat werd in augustus aangesteld als bondscoach van Irak en wacht sindsdien nog altijd op zijn eerste zege. Bij het debuut van de Hagenaar speelde Irak gelijk tegen Zuid-Korea (0-0), waarna het Aziatische land mede door een doelpunt van Alireza Jahanbakhsh kansloos van Iran (0-3) verloor.

Door het gelijkspel tegen Libanon wacht Irak een flinke inhaalrace om zich te plaatsen voor het WK van 2002 in Qatar. Het land staat vijfde in de poule met twee punten uit drie duels. De nummers één en twee van de groep plaatsen zich direct voor het mondiale toernooi.

De nummer drie speelt een play-off tegen de nummer drie van groep B, waarin Australië momenteel aan de leiding gaat. De winnaar daarvan speelt tegen een land uit een ander continent om het laatste WK-ticket.

In de groep van Irak komt woensdag een tweede Nederlandse bondscoach in actie. Om 18.45 uur (Nederlandse tijd) speelt Bert van Marwijk met de Verenigde Arabische Emiraten een uitwedstrijd tegen Iran. Komende dinsdag staan Van Marwijk en Advocaat in Dubai voor het eerst tegenover elkaar.