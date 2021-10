Bondscoaches Dick Advocaat en Bert van Marwijk hebben donderdag in Azië slechte zaken gedaan in de strijd om een WK-ticket. Het Irak van Advocaat kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Libanon, terwijl Van Marwijk met de Verenigde Arabische Emiraten verloor van Iran. Beide Nederlanders komen met hun land in dezelfde poule uit.

De Verenigde Arabische Emiraten hadden in Dubai voor rust nog een overwicht tegen Iran, waar Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh in de basis stond. De nummer 69 van de wereldranglijst dicteerde het spel en kreeg de beste kansen.

Na de onderbreking ging het echter helemaal mis voor Van Marwijk. Iran nam het initiatief over en brak in de zeventigste minuut de ban via FC Porto-spits Mehdi Taremi. De VAE kwam die klap niet meer te boven. In de slotfase miste Iran ook nog een penalty.

Door de nederlaag tegen Iran lijkt directe plaatsing voor het WK van 2022 in Qatar uit zicht voor Van Marwijk. De VAE staat derde en heeft na drie duels al vijf punten minder dan nummer twee Zuid-Korea. Alleen de nummer één en twee van de poule plaatsen zich direct voor het WK.

De nummer drie speelt een play-off tegen de nummer drie van groep B, waarin Australië momenteel aan de leiding gaat. De winnaar daarvan speelt tegen een land uit een ander continent om het laatste WK-ticket.

Dick Advocaat lijkt met Irak directe plaatsing voor het WK te kunnen vergeten.

Ook domper voor Advocaat in strijd om WK-ticket

Ook Advocaat moest een domper incasseren in de strijd om een WK-ticket. De 74-jarige Hagenaar kwam met Irak niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Libanon en staat net als de Verenigde Arabische Emiraten op twee punten na drie duels.

De kansen in Doha, waar Irak zijn thuiswedstrijden speelt, waren spaarzaam. Pas na 66 minuten schoot verdediger Ali Faez Atia voor het eerst op doel namens Irak. Dat was ook meteen het enige wapenfeit van de ploeg van Advocaat, terwijl Libanon vier keer het doel onder vuur nam.

Advocaat werd in augustus aangesteld als bondscoach van Irak en wacht sindsdien nog altijd op zijn eerste zege. Bij het debuut van de Hagenaar speelde Irak gelijk tegen Zuid-Korea (0-0), waarna het Aziatische land mede door een doelpunt van Jahanbakhsh kansloos van Iran (0-3) verloor.

Komende dinsdag staan Van Marwijk en Advocaat voor het eerst tegenover elkaar, als de Verenigde Arabische Emiraten het opneemt tegen Irak. Het duel in Dubai begint om 18.45 uur (Nederlandse tijd).