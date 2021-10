België heeft goede hoop dat donderdag in de halve finales van de Nations League revanche kan worden genomen op Frankrijk. Onze zuiderburen willen eerherstel na de verloren halve finale op het WK van 2018.

"Frankrijk heeft een heel goed team met geweldige individuen. Griezmann, Mbappé, Pogba… Ik zou ook Kanté willen noemen, maar we hebben het geluk dat hij niet meedoet vanwege een blessure. Hij heeft zes longen en 36 benen", grapte middenvelder Axel Witsel eerder deze week.

De absentie van Kanté geeft de Belgen houvast, al zijn ze zelf ook niet helemaal compleet. Thorgan Hazard haakte geblesseerd af en Thomas Vermaelen ontbreekt vanwege de coronaregels in Japan.

Desondanks vindt bondscoach Roberto Martínez dat zijn ploeg er beter voor staat dan in 2018. "Ik geloof graag dat we nu sterker voor de dag komen. Ten eerste omdat onze kern breder is geworden. We vangen makkelijker blessures of schorsingen op", zei hij woensdag op zijn persconferentie.

"Ten tweede omdat we langer samenspelen. De verstandhouding op het veld is daardoor weer beter geworden. En ten derde omdat we meer ervaring hebben opgedaan op kampioenschappen zoals het EK en het WK."

Roberto Martínez tijdens zijn persconferentie in Turijn. Roberto Martínez tijdens zijn persconferentie in Turijn. Foto: Getty Images

'We zijn nu beter gewapend'

België verloor op 10 juli 2018 in de halve finales van het WK in Rusland met 1-0 van Frankrijk, door een doelpunt van Samuel Umtiti. De Belgen pakten toen nog wel het brons, maar wachten nog altijd op hun eerste echte prijs met de huidige generatie.

"Maar nu zijn we beter gewapend voor zulke topwedstrijden", zei Martínez over de kansen van zijn ploeg. "Dat was een van de grootste verschillen met Frankrijk in de halve finale op het WK. Als finalist van het EK van 2016 beschikten zij wél over die nodige ervaring."

De wedstrijd tussen België en Frankrijk begint donderdag om 20.45 uur en wordt gespeeld in het Allianz Stadium van Juventus in Turijn. De winnaar van dit duel speelt zondag in de finale tegen Spanje, dat Italië woensdag met 1-2 versloeg.