Een speler van Brighton & Hove Albion is in de nacht van dinsdag op woensdag gearresteerd op verdenking van aanranding in een nachtclub, zo bevestigt de Britse politie donderdag.

De politie en de club melden niet om welke speler het gaat. De enige officiële informatie die is vrijgegeven, is dat het een speler van in de twintig betreft en dat hij voorlopig in hechtenis blijft.

Naast de speler werd ook een man van in de veertig gearresteerd in nachtclub The Arch in Brighton. Het vermeende slachtoffer krijgt hulp van specialisten.

In de verklaring van Brighton staat dat de club op dit moment geen verder commentaar kan geven, omdat het een juridische procedure betreft.

De eerstvolgende wedstrijd van Brighton is pas op zaterdag 16 oktober tegen Norwich City. De club van Joël Veltman, Kjell Scherpen en Jürgen Locadia is met veertien punten uit zeven wedstrijden uitstekend begonnen aan het seizoen en staat op de zesde plaats in de Premier League.

