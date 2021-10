Bondscoach Roberto Mancini heeft geen goed woord over voor de vele Italiaanse fans die Gianluigi Donnarumma woensdag uitjouwden. De keeper was vanaf het begin van het verloren Nations League-duel met Spanje (1-2) het mikpunt.

Voor Donnarumma betekende de wedstrijd zijn terugkeer in San Siro. Hij koos er afgelopen zomer voor om niet bij te tekenen bij AC Milan en de club na zes seizoenen te verruilen voor Paris Saint-Germain.

Dat zette kwaad bloed bij de supporters van Milan, die in groten getale aanwezig waren bij het halvefinaleduel met Spanje. Ze jouwden de 22-jarige Donnarumma de hele wedstrijd uit.

"Het maakte ons van streek, want het was een wedstrijd van het nationale elftal, geen clubwedstrijd", aldus Mancini. "Die fans hadden hun grieven voor één wedstrijd opzij kunnen zetten. Als Italië speelt, gaat dat toch boven alles?"

Een dag voor de wedstrijd had de harde kern van AC Milan al een spandoek getoond waarop te lezen was dat Donnarumma wat hen betreft niet meer welkom is in Milaan. Woensdag was buiten het stadion eenzelfde soort spandoek te zien.

Twee inzetten van Ferran Torres waren Gianluigi Donnarumma te machtig. Foto: AFP

'We hadden met elf man moeten eindigen'

Donnarumma kon tegen Spanje niet voorkomen dat Manchester City-aanvaller Ferran Torres twee keer scoorde. De Italianen leden na 37 wedstrijden weer eens een nederlaag.

"We hadden de wedstrijd natuurlijk met elf man moeten uitspelen", doelde Mancini op de rode kaart van Leonardo Bonucci, die vlak voor rust zijn tweede gele kaart kreeg wegens een elleboogstoot. "Leonardo heeft een fout gemaakt die je op dit niveau niet moet maken. Het incident heeft grote invloed gehad op het wedstrijdverloop."

De andere halve finale van de Nations League gaat donderdag tussen België en wereldkampioen Frankrijk. De wedstrijd wordt gespeeld in Turijn en begint om 20.45 uur.