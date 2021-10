De Spaanse bondscoach Luis Enrique was na het bereiken van de finale van de Nations League lovend over zijn hele ploeg, maar wilde Gavi er speciaal uitlichten. De jongste international ooit voor Spanje deed bijna de hele wedstrijd mee en maakte een prima indruk.

"Dit is iets dat je niet vaak meemaakt", zo prees Enrique na de 2-1-zege op Italië het toptalent van FC Barcelona, die hij pas in de 84e minuut naar de kant haalde. "Hij speelde alsof hij in de achtertuin van zijn eigen huis een balletje trapte."

"Het is een genoegen om een ​​speler met deze kwaliteit en persoonlijkheid te zien. Hij is de toekomst van het nationale team, net als veel andere spelers."

Enrique vond dat de middenvelder zijn taken geweldig had uitgevoerd. "Hij speelde tegen Marco Verratti, zijn idool. Hij kreeg van mij te horen dat hij van begin tot eind Verratti in toom moest houden en hij vond het fantastisch."

Gavi verdreef door zijn debuut bij 'La Roja' een 84 jaar oud record uit de boeken. Ángel Zubieta was in 1936 17 jaar en 284 dagen oud toen hij voor het eerst zijn opwachting maakte in de nationale ploeg. Met 17 jaar en 62 dagen is Gavi ruim zeven maanden jonger.

Luis Enrique kreeg na de wedstrijd felicitaties van Giorgio Chiellini. Luis Enrique kreeg na de wedstrijd felicitaties van Giorgio Chiellini. Foto: Getty Images

'Geen extra voldoening dat we einde maken aan reeks'

Enrique sprak over een kwalitatief goede halve finale, waarin Spanje het meeste gevaar stichtte. "We zetten op het hele veld goed druk en waren erg moedig. En dat is niet makkelijk, nadat we maar anderhalve keer hebben kunnen trainen. Dit maakt me erg blij."

Spanje maakte in Milaan een einde aan de ongeslagen reeks van 37 wedstrijden van Italië. "Er is voldoening dat we in de finale staan, niet dat we een einde aan die serie hebben gemaakt", vond Enrique. "Italië verdiende dat record en die ploeg zal goed blijven spelen."

Een voorkeur voor Frankrijk of België in de finale heeft de 51-jarige bondscoach niet. "Het zijn allebei goede ploegen. Aan ons de taak om onze rivaal in de problemen te brengen en zondag de titel te winnen."