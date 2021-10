De vrouwen van VfL Wolfsburg hebben in de groepsfase van de Champions League uit met 3-3 gelijk gespeeld tegen Chelsea. Oranje-international Jill Roord tekende voor de tweede Duitse treffer.

Wolfsburg leek op weg naar de overwinning in Londen, maar Chelsea knokte zich knap terug van een 1-3-achterstand. De gelijkmaker van Pernille Harder viel pas in blessuretijd.

Samantha Kerr, Bethany England maakten de eerste twee goals voor Chelsea. Tabea Wassmuth was twee keer trefzeker voor Wolfsburg, waar verdediger Dominique Janssen de hele wedstrijd meespeelde.

Shanice van de Sanden viel twintig minuten voor tijd in voor Roord. Joëlle Smits bleef de hele wedstrijd op de bank.

In de andere wedstrijd in groep A was Juventus veel te sterk voor Servette. De Italiaanse ploeg won in Zwitserland met 0-3. De nummer één en twee van de poule plaatsen zich uiteindelijk voor de kwartfinales.