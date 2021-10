Spanje heeft als eerste ploeg de finale van de Nations League bereikt. In Milaan werd woensdag met 1-2 gewonnen van Italië, dat zo een einde zag komen aan de historische reeks van 37 wedstrijden zonder nederlaag.

Bovendien revancheerde Spanje zich voor de verloren halve finale op het EK. Italië was toen na penalty's te sterk en rekende in de eindstrijd - eveneens na strafschoppen - af met Engeland.

In de finale neemt Spanje het zondag op tegen Frankrijk of België. Die landen staan donderdag in Turijn tegenover elkaar. De aftrap is om 20.45 uur.

De Spanjaarden hadden de zege vooral te danken aan Ferran Torres, die al voor rust beide doelpunten voor zijn rekening nam. Italië speelde door een rode kaart van Leonardo Bonucci de hele tweede helft met tien man. Toch maakte Lorenzo Pellegrini in de slotfase nog de aansluitingstreffer.

De Nations League is toe aan de tweede editie. De eerste finale werd twee jaar geleden door Portugal met 1-0 gewonnen van Nederland. Deze keer slaagde Oranje er niet in de 'Final Four' te bereiken.

Torres klopt uitgefloten Donnarumma

Met de pas zeventienjarige Gavi in de basis, die zich daarmee de jongste Spaanse international ooit mag noemen, gingen de bezoekers uitstekend van start. De verdiende openingstreffer kwam er in de zeventiende minuut. Torres zette zijn voet tegen een perfect aangesneden voorzet van Mikel Oyarzabal.

Even later ontsnapte Italië aan de 2-0 toen doelman Gianluigi Donnarumma, die vanwege zijn transfer van AC Milan naar Paris Saint-Germain constant werd uitgefloten, gered werd door de paal toen hij de bal door zijn vingers liet glippen.

Pas daarna kwam Italië beter in de wedstrijd en kreeg het grote kansen op de 1-1. Federico Bernardeschi raakte via de vingertoppen van de Spaanse keeper Unai Simón de paal en Lorenzo Insigne schoot te gehaast in na een vloeiende aanval.

Leonardo Bonucci kreeg aan het eind van de eerste helft zijn tweede gele kaart. Leonardo Bonucci kreeg aan het eind van de eerste helft zijn tweede gele kaart. Foto: ANP

Rood Bonucci streep door rekening Italië

Het wegsturen van Bonucci zorgde ervoor dat Italië in de 42e minuut pas op de plaats moest maken. De ervaren verdediger kreeg eerst geel voor commentaar op de scheidsrechter en kon na een elleboog in het gezicht van Sergio Busquets inrukken.

Nog voor de pauze sloeg Torres voor de tweede keer toe. De aanvaller van Manchester City kopte tegendraads in na opnieuw een voorzet van Oyarzabal.

Met een man meer was Spanje in de tweede helft sterker, maar de formatie van bondscoach Luis Enrique verzuimde de trekker over te halen. Italië profiteerde en sloeg in de 84e minuut toe uit de counter, waarin Federico Chiesa zijn ploeggenoot Pellegrini op maat bediende. De spannende slotfase leverde echter geen gelijkmaker op.