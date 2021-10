Barcelona-talent Gavi gaat de geschiedenisboeken in als jongste Spaanse international ooit. De zeventienjarige middenvelder kreeg woensdag van bondscoach Luis Enrique een basisplaats in de halve finales van de Nations League tegen Italië.

Het record was 84 jaar lang in handen van Ángel Zubieta, die 17 jaar en 284 dagen oud was toen hij in 1936 debuteerde voor 'La Roja.' Met 17 jaar en 62 dagen is Gavi ruim zeven maanden jonger.

Gavi doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en werd dit seizoen door trainer Ronald Koeman bij de hoofdmacht gehaald. Hij debuteerde in augustus met een invalbeurt tegen Getafe.

Inmiddels heeft hij vijf competitieduels achter zijn naam staan. In de Champions League kwam de meervoudig jeugdinternational twee keer als invaller in het veld.

Tegen Italië vormt Gavi een middenveld met Sergio Busquets en Koke. Spanje aast in San Siro op revanche, aangezien Italië in de halve finales van het afgelopen EK via penalty's te sterk was.

De andere halve finale in de Nations League wordt donderdag gespeeld. Dan staan om 20.45 uur België en wereldkampioen Frankrijk tegenover elkaar.