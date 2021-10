PSV is woensdag in een oefenduel met TOP Oss op De Herdgang niet verder gekomen dan 0-0. Bij de Eindhovenaren maakte Noni Madueke zijn eerste minuten na twee weken blessureleed. Feyenoord boekte een 3-0-oefenzege op De Graafschap.

Madueke viel op 22 augustus geblesseerd uit in de competitiewedstrijd van PSV tegen Go Ahead Eagles. Daarna miste de Engelsman twee duels in de Eredivisie en een wedstrijd in de Europa League, uit tegen Sturm Graz.

Tegen TOP Oss speelde Madueke ruim een uur mee. Ook Carlos Vinícius stond in de basis, maar net als bij zijn eerdere optredens voor PSV kwam de van Benfica gehuurde spits niet tot scoren.

Bij PSV, dat uiteraard aantrad zonder zijn internationals, deden onder anderen Maxi Romero, Bruma, Mauro Júnior en doelman Yvon Mvogo wedstrijdritme op.

Feyenoord wint door goals Johnsen en Dessers

Feyenoord was op Varkenoord wel te sterk voor een club uit de Keuken Kampioen Divisie. De 3-0-zege op De Graafschap kwam pas in de tweede helft tot stand.

De Noor Mikael Tørset Johnsen, die nog wacht op zijn officiële debuut voor Feyenoord, scoorde tussen de 53e en de 55e minuut twee keer in drie minuten tijd. Cyriel Dessers, die voor rust nog een doelpunt afgekeurd zag worden, tekende voor de 3-0.

Reiss Nelson maakte zijn eerste minuten in het shirt van Feyenoord. De 21-jarige Engelse jeugdinternational, die afgelopen zomer werd gehuurd van Arsenal, speelde alleen de eerste helft mee.

Voor Feyenoord staat volgende week zaterdag een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk op het programma. PSV hervat de competitie later die avond thuis tegen hekkensluiter PEC Zwolle.