Jordens Peters gaat aan de slag als algemeen directeur van Roda JC. De 34-jarige Brabander is de opvolger van Martijn Wisman, wiens vertrek eerder al werd aangekondigd. Peters zette vorig jaar een punt achter zijn voetbalcarrière, nadat hij jarenlang aanvoerder van Willem II was geweest.

Peters gaat bij de huidige nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie intensief samenwerken met Jurgen Streppel, die zijn contract als hoofdtrainer dinsdag verlengde tot medio 2024. Adrie Bogers wordt toegevoegd aan de technische staf.

Roda omschrijft Peters als een "een talentvolle manager in de voetbalwereld, die met zijn spelerservaring en studies kan leunen op veel kennis en voetbalervaring". De oud-speler vervulde tijdens zijn actieve carrière al meerdere bestuurlijke en vertegenwoordigende rollen in de voetballerij.

Voorzitter Joop Janssen denkt dat Peters perfect bij de Limburgse club past. "Hij is een charismatische oud-voetballer die het klappen van de zweep in een bvo goed kent. Daar hebben we in deze fase van de wederopbouw van de club ook behoefte aan."

Peters zette afgelopen zomer een punt achter zijn voetballoopbaan omdat een hardnekkige knieblessure hem parten bleef spelen. Hij kwam in totaal tot 250 officiële wedstrijden voor de 'Tricolores', waarvan 196 in de Eredivisie. Voor zijn komst naar Tilburg speelde de Berlicummer voor FC Den Bosch.

Roda beleefde een zeer onrustige aanloop naar het nieuwe seizoen. Zo verlieten René Trost en Robert-Jan Lambrichs de raad van commissarissen uit onvrede met het beleid van de club. Jeffrey van As moest vertrekken als technisch directeur omdat zijn functie kwam te vervallen.