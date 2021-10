Maarten Stekelenburg komt dit seizoen niet meer in actie voor Ajax. De doelman van de Amsterdammers ondervindt nog altijd te veel hinder van een liesblessure en moet een operatie ondergaan, zo heeft de club woensdag bekendgemaakt.

"Ik moet aan mijn heup geopereerd worden om van mijn liesklachten af te komen", zegt Stekelenburg op de site van Ajax. "Daarna volgt een maandenlange revalidatie. Ik ga van het ene uiterste naar het andere. Toen ik in 2020 terugkwam bij Ajax, had ik niet kunnen vermoeden dat ik hier als basisdoelman de dubbel zou winnen."

"Ik had ook niet verwacht dat ik vervolgens met Oranje bij het EK op doel zou staan. Ik stopte daarna als international om me volledig op Ajax te kunnen richten. En nu zit opeens mijn seizoen erop door deze blessure. Daar baal ik vreselijk van."

Stekelenburg raakte begin vorige maand geblesseerd in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Vier dagen later reisde hij nog met Ajax naar Portugal voor de Champions League-wedstrijd tegen Sporting CP, maar toen haakte hij alsnog af.

Door de operatie is het de vraag of Stekelenburg überhaupt nog terugkeert onder de lat bij Ajax. De 39-jarige doelman beschikt over een aflopend contract. Voorlopig is de Noord-Hollander wel van plan om te gaan revalideren.

Stekelenburg keerde vorig jaar terug bij Ajax, nadat hij jarenlang reserve was geweest bij Everton. Die rol vervulde hij ook in Amsterdam, totdat André Onana een dopingschorsing kreeg. Stekelenburg werd eerste keeper en kreeg vervolgens een uitnodiging voor Oranje, waarvoor hij alle duels keepte op het afgelopen EK. Na het toernooi beëindigde de 63-voudig international zijn interlandloopbaan.

Onduidelijk of Onana terugkeert na schorsing

De blessure van Stekelenburg is een flinke domper voor Ajax-trainer Erik ten Hag. Hij kan momenteel alleen nog beschikken over Remko Pasveer en Jay Gorter. Pasveer stond in de laatste wedstrijden van Ajax in het doel, maar deed dat bepaald niet overtuigend.

Ten Hag zou vanaf 4 november ook een beroep kunnen doen op Onana, als de dopingschorsing van de Kameroener is afgelopen. Het is alleen de vraag of Onana nog welkom is bij de hoofdmacht. Het contract van de doelman loopt aan het einde van het seizoen af en directeur voetbalzaken Marc Overmars wilde ondanks een toenaderingspoging van Onana niet praten over een nieuwe verbintenis.

De 25-jarige Onana, die momenteel bij Jong Ajax traint, is door de Amsterdammers wel ingeschreven voor de Champions League. Ten Hag liet onlangs in het midden of hij de doelman weer bij de selectie haalt. "Ik heb een buitengewoon goede band met André. Ik ben hem zeer erkentelijk voor wat hij voor Ajax en mij heeft gedaan de afgelopen jaren. Maar er zit ook een zakelijke kant aan."