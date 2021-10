FC Barcelona heeft in het seizoen 2020/2021 een recordverlies van 481 miljoen euro geleden. De Spaanse grootmacht wijt het grote tekort mede aan de coronacrisis, al gaf de club van trainer Ronald Koeman ook voor het eerst meer dan 1 miljard euro uit.

Als gevolg van het recordverlies had FC Barcelona bij het afsluiten van het boekjaar op 30 juni een negatief eigen vermogen van 451 miljoen euro. Bovendien heeft de club nog een bankschuld van 533 miljoen euro.

Het was al langer duidelijk dat FC Barcelona door financieel wanbeheer en de coronacrisis geen cent te makken had. Vorige week werd duidelijk dat de 26-voudig landskampioen door een forse omzetdaling dit seizoen slechts 97 miljoen euro aan salarissen mocht besteden van La Liga. Vorig seizoen was dat nog ruim 382 miljoen euro.

Uit het gepubliceerde jaarrapport blijkt dat FC Barcelona in vergelijking met vorig seizoen 224 miljoen euro aan omzet heeft verloren: 855 miljoen euro, tegenover 631 miljoen euro. Volgens de club is 92 miljoen euro van de omzetderving te wijten aan de coronacrisis. Anders bedroeg het verlies 390 miljoen euro. Vorig seizoen kwam FC Barcelona nog 97 miljoen euro tekort.

Opvallend genoeg zijn de kosten van FC Barcelona gedurende de coronacrisis fors gestegen: van 955 miljoen euro naar een recordbedrag van ruim 1,1 miljard euro. De club meldt niet hoe de uitgaven zo hebben kunnen stijgen. Er is tijdens de coronacrisis zelf nog voor 125 miljoen euro op de salarissen bespaard.

Mede door de financiële malaise kon FC Barcelona afgelopen zomer na 21 jaar het aflopende contract van Lionel Messi niet verlengen. De Argentijnse topspeler vertrok naar Paris Saint-Germain. Coach Koeman kon zich op de transfermarkt alleen versterken met transfervrije spelers, onder wie Memphis Depay, Luuk de Jong en Sergio Agüero.