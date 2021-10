De spelers van Hertha BSC die zich niet hebben laten vaccineren tegen COVID-19, moeten voortaan zelf de verplichte coronatests betalen. Dat zegt technisch directeur Fredi Bobic van de Bundesliga-club in gesprek met Bild.

Alle clubs uit de Bundesliga moeten hun spelers minimaal twee keer per week laten testen. Zo'n PCR-test kost in Duitsland rond de 70 euro. Spelers die zich niet hebben laten inenten worden bij Hertha vaker getest, soms wel zes keer per week.

Tot voor kort betaalde de club die tests, maar ze moeten die kosten voortaan voor eigen rekening nemen. Volgens directeur Bobic is ruim 90 procent van de selectie "zonder enige dwang" gevaccineerd.

Bij Hertha BSC, de huidige nummer veertien van de Bundesliga, spelen onder anderen de Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp, Deyovaisio Zeefuik en Javairô Dilrosun. Volgens Bild ligt de volledige vaccinatiegraad in de Bundesliga rond de 82 procent.

Het is niet de eerste keer dat er in de sportwereld maatregelen worden genomen tegen spelers die zich niet hebben laten vaccineren tegen COVID-19. In de Verenigde Staten mogen NBA-spelers geen wedstrijden in New York en San Francisco spelen als ze niet zijn ingeënt. Ze krijgen ook geen salaris voor de duels die ze daardoor missen.

Voor basketballer Andrew Wiggins van Golden State Warriors, die naar verluidt 27,2 miljoen euro per jaar verdient, was die maatregel reden om zich toch te laten vaccineren.