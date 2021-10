Daley Blind gaat zich als ambassadeur inzetten voor de Hartstichting. De 31-jarige verdediger van Ajax en het Nederlands elftal speelt al bijna twee jaar met een icd, een inwendige defibrillator die ingrijpt bij hartritmestoornissen.

"Ik heb heel snel weer mijn normale leven opgepakt, ben heel snel weer gaan sporten", zegt de 31-jarige Blind. "Ook ik heb weleens angstige momenten gehad, maar ik ben het bewijs dat je ook als je iets aan je hart hebt nog aan (top)sport kunt doen."

De 84-voudig international van Oranje zakte eind 2019 tijdens het duel met Valencia in de Champions League in elkaar. Blind bleek te maken te hebben met een ontstoken hartspier. Preventief werd toen onder de huid een icd geplaatst bij Blind, die enkele weken later terugkeerde op het veld.

"Als je denkt aan hartklachten, denk je toch vaak aan wat oudere mensen. Maar er zijn ook genoeg kinderen, jongeren en jongvolwassenen die iets aan hun hart hebben. Kijk maar naar mij", aldus Blind.

"Ik krijg heel veel positieve reacties, vooral van jongeren die zich er niet over uitlaten dat ze een hartprobleem hebben, zich er misschien voor schamen en die niet meer durven te sporten. Ik hoop dat ik deze jongeren kan inspireren om wel te gaan sporten en weer zoveel mogelijk hun normale leven op te pakken."

Als ambassadeur werkt Blind mee aan de campagne Luister eens wat vaker naar je hart. De Amsterdammer gaat Nederlanders er vooral via de sociale media toe aansporen om "het vertrouwen in hun hart terug te winnen, gezond te blijven of juist weer in beweging te komen".