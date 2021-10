De Nations League valt qua aanzien nog altijd in het niet bij een EK of WK, maar bondscoach Roberto Mancini van Italië benadrukt dat hij juist veel waarde hecht aan het relatief nieuwe toernooi. De Europees kampioen treft woensdagavond Spanje in de halve finales.

"De Nations League is heel belangrijk voor ons om beter te worden", zei Mancini dinsdagavond op zijn persconferentie. "Het lijkt misschien allemaal niet zo belangrijk, omdat de wedstrijden na het EK worden gespeeld, maar als het andersom was geweest, hadden we een heel andere situatie gehad."

Italië eindigde in de groepsfase van de Nations League in een poule met Oranje, Polen en Bosnië en Herzegovina als eerste, zonder een wedstrijd te verliezen. De 'Nerazzurri' veroverden afgelopen zomer ook de Europese titel en zijn inmiddels al 37 wedstrijden op rij ongeslagen, een mondiaal record.

"Het zou mooi zijn als we die reeks door kunnen zetten tot en met het WK 2022. We weten dat we een sterk team hebben, maar we zullen hard moeten blijven werken. Vroeg of laat zullen we een keer een wedstrijd verliezen", beseft Mancini.

Roberto Mancini realiseert zich dat er een keer een einde aan de ongeslagen reeks van Italië gaat komen. Roberto Mancini realiseert zich dat er een keer een einde aan de ongeslagen reeks van Italië gaat komen. Foto: AFP

'Op het EK hadden we het heel lastig tegen Spanje'

De halve finale tussen Italië en Spanje is een herhaling van de halve eindstrijd op het EK. De Spanjaarden kwamen toen tien minuten voor tijd via Álvaro Morata op gelijke hoogte en dwongen een strafschoppenserie af, maar door missers van Dani Olmo en Morata trok Italië aan het langste eind in Londen.

"We hadden het heel lastig in die wedstrijd", weet Mancini nog goed. "Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het EK en bracht ons in grote moeilijkheden. We zullen het nu beter moeten doen, maar we hebben maar één dag gehad om ons voor te kunnen bereiden. Het zal niet makkelijk worden."

De krachtmeting tussen Italië en Spanje begint woensdag om 20.45 uur in Milaan. De andere halve finale wordt donderdagavond in Turijn gespeeld en gaat tussen België en Frankrijk. De eindstrijd en het duel om de derde plek worden zondag gespeeld.