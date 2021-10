De vrouwen van FC Barcelona zijn dinsdag met een ruime overwinning begonnen aan de groepsfase van de Champions League. Mede dankzij een goal van invaller Lieke Martens won de titelverdediger met 4-1 van Arsenal, waar Vivianne Miedema in de basis stond.

Martens kwam pas twintig minuten voor tijd in het veld en stichtte meteen gevaar met een schot in het zijnet. Zes minuten voor tijd was het alsnog raak, toen ze wegkroop uit de rug van twee verdedigers en met een fraai wippertje over keeper Manuela Zinsberger tekende voor de 4-1.

De Spaanse ploeg had de hele avond geen kind aan de Engelse tegenstander, waarbij Miedema in de 55e minuut werd gewisseld. Mariona Caldentey opende na een half uur de score en aanvoerder Alexia Putellas zorgde daarna voor de 2-0-ruststand.

Toen uitblinker Asisat Oshoala er snel na rust 3-0 van maakte leek het duel beslist, al bracht Frida Maanum de spanning een kwartier voor tijd nog een klein beetje terug. De treffer van Martens bleek daarna de genadeslag, waardoor Putellas het zich in blessuretijd kon veroorloven een penalty te missen.

In dezelfde poule was TSG Hoffenheim veel te sterk voor HB Køge. De Duitse ploeg versloeg de Deense tegenstander met 5-0 en staat voorlopig bovenaan in groep C. De bovenste twee clubs plaatsen zich uiteindelijk voor de kwartfinales.

Lieke Martens wordt geknuffeld door ploeggenoten na haar doelpunt. Lieke Martens wordt geknuffeld door ploeggenoten na haar doelpunt. Foto: ANP

Van de Donk belangrijk bij winnend Lyon

Daniëlle van de Donk begon met Olympique Lyon uitstekend aan de groepsfase. Op bezoek bij het Zweedse BK Häcken zegevierde de zevenvoudig Champions League-winnaar met 0-3.

Van de Donk stond aan de basis van de derde treffer, want uit haar corner werkte Stine Larsen de bal in eigen doel. Melvine Malard en Catarina Macario waren de andere doelpuntenmakers.

Lineth Beerensteyn bleef in dezelfde poule met Bayern München op 0-0 steken uit bij Benfica. De Oranje-international viel na ruim een uur spelen in.