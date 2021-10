De UEFA gaat onderzoeken of Glen Kamara vorige week racistisch is bejegend tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Praag in de Europa League. De middenvelder van Rangers werd vanaf de tribune constant uitgefloten en uitgejouwd door schoolkinderen.

"In overeenstemming met het tuchtreglement is er een disciplinair onderzoek ingesteld naar de mogelijk discriminerende incidenten die hebben plaatsgevonden", meldt de Europese voetbalbond dinsdag in een verklaring op zijn website.

Het stadion zou eigenlijk gesloten blijven voor fans van Sparta Praag, omdat AS Monaco-speler Aurélien Tchouaméni vorig seizoen het slachtoffer van racistische leuzen werd. De UEFA ging echter akkoord met het plan om het stadion te vullen met zo'n tienduizend schoolkinderen. Er zaten ook volwassenen als begeleiders op de tribune.

Kamara werd zelf vorig seizoen het slachtoffer van racisme tijdens een wedstrijd tegen Slavia Praag, de stadgenoot en rivaal van Sparta. Verdediger Ondrej Kúdela kreeg daarvoor tien duels schorsing, al bleef hij zelf ontkennen schuldig te zijn.

Het incident met de schoolkinderen deed veel stof opwaaien. Rangers-manager Steven Gerrard deed een oproep aan de UEFA om hard op te treden. De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken nodige de Britse ambassadeur uit om over de kwestie te praten.

Sparta Praag liet eerder weten het beschuldigen van schoolkinderen belachelijk te vinden. "Het is ongelooflijk dat we na de wedstrijd moeten zien hoe onschuldige kinderen worden aangevallen en worden geconfronteerd met ongegronde beschuldigingen van racisme."