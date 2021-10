Nog geen enkele keer wist Myron Boadu te scoren voor AS Monaco sinds hij afgelopen zomer voor 17 miljoen euro overkwam van AZ. Hoewel de 'nul' de twintigjarige spits pijn doet, is zijn zelfvertrouwen niet afgebrokkeld. "Natuurlijk zit ik ermee, maar ik ben blij dat ik dit meemaak."

Boadu was amper in Nederland gearriveerd of hij kreeg thuis in Amsterdam van zijn zus ("mijn grootste criticaster") te horen dat het weleens tijd wordt voor zijn eerste doelpunt van het seizoen. "Ze zegt dat ik vertrouwen moet houden en minder met de rem erop moet spelen. Want als ik scoor, is de rem er helemaal af en ben ik door de barrière heen."

Ook in huize Boadu is het niet ontgaan dat de spits een ongelukkige start bij zijn nieuwe club AS Monaco kent. Na 367 minuten voor de nummer zes uit de Ligue 1 staat de teller van het twintigjarige toptalent nog op nul doelpunten. Ter vergelijking: bij AZ scoorde hij 38 keer in 88 duels, waarvan vijftien doelpunten in het afgelopen seizoen.

De doelpuntendroogte bij AS Monaco begint te knagen aan Boadu, die in vier van de tien officiële duels in de basis begon. "Elke spits wil scoren, zo simpel is het", zegt hij dinsdag op een persmoment van Jong Oranje. "De nul doet me pijn. Natuurlijk zit ik ermee. Ik ben gehaald om goals te maken. Maar ik heb alle vertrouwen in mezelf, dus ik denk dat het goed komt."

'Ik was uitgeleerd bij AZ'

Boadu twijfelde lang of hij afgelopen zomer überhaupt moest vertrekken bij AZ, de club waar hij al op zijn zeventiende doorbrak op het hoogste niveau. Pas een dag voordat hij voor AS Monaco koos, kwam hij tot de conclusie dat het na acht jaar beter was om te vertrekken uit de vertrouwde omgeving in Alkmaar.

"Ik had nog veel meer goals kunnen maken, maar ik had een nieuwe uitdaging nodig. Na acht jaar AZ was het genoeg geweest. Of ik uitgeleerd was bij AZ? Eigenlijk wel. Ik was niet ongemotiveerd, maar in een nieuwe competitie kon ik mezelf meer uitdagen."

Boadu was gevleid dat Monaco zich bij hem meldde. "Het plan van Monaco sprak me heel erg aan. Ze spelen met twee spitsen, dus er was veel perspectief om daar te gaan spelen. Ik moest laten zien dat ik beter ben dan ten minste een van de twee."

Zelfs in het puissant rijke Monaco zorgde zijn prijskaartje van 17 miljoen euro voor druk. Twee dagen na zijn presentatie in de dwergstaat gooide trainer Niko Kovac hem voor de leeuwen tegen FC Nantes (1-1). In dat duel miste hij vanuit een moeilijke hoek voor een leeg doel. De doelpunten blijven vooralsnog uit.

"Natuurlijk denk je in het begin: ze hebben wel wat voor me betaald. Maar na de tweede wedstrijd dacht ik: je bent gewoon Myron, je moet laten zien wie je bent. Dat lukt steeds beter. Ik voel dat het doelpunt eraan komt."

'Ik ben blij dat ik dit nu meemaak'

Spijt van zijn keuze lijkt Boadu niet te hebben. "Ik moet balvaster worden. We speelden bij AZ bijna geen lange bal en dat is in Frankrijk toch wat meer. Hier zijn de verdedigers ook wat sterker dan in Nederland. Als je echt een goede spits wil worden, heb je dat wel nodig."

"En ik speel nu met grote spelers als Cesc Fàbregas, Wissam Ben Yedder en Djibril Sidibé. Dat is niet niks voor een jongen van twintig. Ik ben blij dat ik dit meemaak en al die dingen nu leer. Ik voel me ook steeds beter en fitter worden."

De kritiek dat hij te vroeg de stap naar het buitenland heeft gemaakt, laat hem koud. "Wat andere mensen zeggen, zoals analisten, dat boeit niet. De analisten die er verstand van hebben, zijn maar op één hand te tellen, vind ik. De enigen naar wie ik luister zijn mijn ouders, broer en zus en zaakwaarnemers. Ik ben bijna los."

Bij Jong Oranje wil Boadu deze interlandperiode eindelijk aan de wens van zijn zus voldoen. Met de talenten van bondscoach Erwin van de Looi speelt de spits vrijdag de uitwedstrijd tegen Jong Zwitserland en volgende week dinsdag thuis tegen Jong Wales.