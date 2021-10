De Spaanse bondscoach Luis Enrique is dinsdag stevig geclasht met Spaanse media, die vragen hadden over zijn selectiebeleid. Spanje treft woensdag Europees kampioen Italië in de halve finale van de Nations League.

"Ik lees, luister en bekijk niets van wat jullie schrijven of zeggen", beet Enrique fel van zich af op de persconferentie in Milaan. "Het interesseert me niet, want ik denk dat ik veel meer van voetbal weet en over meer informatie beschik dan jullie."

"Er is echt geen enkele mening van een van jullie die ik interessant vind. Ik heb de 23 spelers geselecteerd waarvan ik vind dat ze klaar zijn om deze Final Four te spelen. We zullen zien of ik gelijk had of niet", mopperde de Spaanse bondscoach.

De Spaanse media zetten hun vraagtekens bij het ontbreken van een echte centrumspits in de selectie van Enrique. Door blessures zijn Álvaro Morata (Juventus) en Gerard Moreno (Villarreal) niet beschikbaar. Dat kon Enrique er niet toe verleiden om bijvoorbeeld Rafa Mir (Sevilla) of Iago Aspas (RC Celta) op te roepen.

Volgens de bondscoach kunnen andere spelers opduiken in het centrum van de aanval. "Het draait niet om één speler. We vallen niet aan met één man, net zoals we niet verdedigen met één man."

Geen enkele speler Real Madrid opgeroepen

Evenals op het EK behoort er geen enkele speler van Real Madrid tot de selectie. Enrique, die voor beide Spaanse grootmachten speelde, riep met Sergio Busquets, Eric García, Sergi Roberto en de pas zeventienjarige Gavi wel maar liefst vier spelers op van het kwakkelende FC Barcelona.

Met name de oproep van verdediger Garcia, die enkele zwakke wedstrijden achter de rug heeft bij de ploeg van trainer Ronald Koeman, wekte verbazing. "Ik vind dat hij het goed doet", zei Enrique desondanks. "Je hebt pas voor een grote club gespeeld als je bent bekritiseerd of afgeschreven in de pers."

Spanje kan woensdag revanche nemen voor de halve finale op het EK, waarin de latere kampioen Italië na penalty's te sterk was. Enrique verwacht een spannende wedstrijd.

"We zullen op het middenveld met Italië strijden om het balbezit. Zij willen domineren, maar wij ook. We zullen ook hier proberen ons eigen spel te spelen, dat is onze enige manier van spelen."

Italië-Spanje begint woensdag om 20.45 uur in San Siro. Een dag later spelen België en Frankrijk in Turijn de andere halve finale. Zondag staan de troostfinale en de eindstrijd op het programma.