Paris Saint-Germain-topman Leonardo heeft dinsdag woedend gereageerd op een nieuwe toenaderingspoging van Real Madrid tot Kylian Mbappé. De sterspeler dreigt komende zomer transfervrij over te stappen naar de Spaanse topclub.

"Laat het alsjeblieft stoppen", zegt technisch directeur Leonardo tegen l'Équipe. "Deze nieuwe uitspraken zijn een gebrek aan respect voor PSG en voor Kylian. Dat kunnen we niet accepteren."

Daarmee reageert de Braziliaan op uitspraken van Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez eerder op de dag. Hij kondigde aan in januari een nieuwe poging te ondernemen om Mbappé binnen te halen.

"In januari hebben we nieuws over Mbappé. We hopen dat op 1 januari alles kan worden opgelost", zei Pérez in de Spaanse media.

Daarmee reageerde de Spaanse voorzitter weer op een interview dat Mbappé maandag had gegeven aan l'Équipe. Daarin vertelde Mbappé voor het eerst over de transferzomer, waarin Real naar verluidt 170 miljoen euro voor hem bood.

Technisch directeur Leonardo (links) van PSG. Technisch directeur Leonardo (links) van PSG. Foto: Pro Shots

Mbappé vindt het betoverend om met Messi samen te spelen

De 22-jarige Mbappé vertelde al vroeg in de zomer zijn vertrekwens te hebben ingediend. Daarnaast meldde hij zijn contract in Parijs niet te willen verlengen, waardoor hij komende zomer transfervrij kan vertrekken. Real Madrid is de enige club waarvoor de Frans international zou willen spelen.

"Ik heb er even van gebaald dat ik moest blijven, maar al snel heb ik dat verwerkt. Ik vind het betoverend om hier samen met Messi te kunnen spelen, ik had nooit gedacht dat dat mogelijk zou zijn", vertelde Mbappé. "Of de komst van Messi ook mijn toekomst verandert? Niets in het voetbal is zeker."

Leonardo gaat ervan uit dat Mbappé ook volgend seizoen nog in Parijs speelt. "Kylian is en blijft een speler van PSG. Iedere club moet begrijpen dat onze relatie standhoudt."

PSG gaat na acht zeges in negen duels ruim aan kop in de Ligue 1.

Bekijk de stand en het programma in de Ligue 1