Bondscoach Erwin van de Looi noemt het gebrek aan speeltijd van enkele spelers van Jong Oranje bij hun buitenlandse clubs een "punt van zorg". De keuzeheer van het beloftenteam vindt dat de tieners en jonge twintigers uit zijn selectie meer minuten moeten maken, al heeft hij ze voor de komende interlandperiode wel opgeroepen.

"Het aantal speelminuten dat sommigen maken is een zorgpunt", zei Van de Looi dinsdag op een persmoment in Zeist. "Een speler moet op een zo hoog mogelijk niveau zo veel mogelijk kunnen spelen, maar daar zit een spanningsveld."

"Kies je voor een te hoog niveau, dan speel je minder minuten. Kies je voor een niveau lager, dan had je misschien op een hoger niveau kunnen spelen. Maar op deze leeftijd leer je het meest als je minuten maakt."

Van de Looi ging niet in op namen, maar uit zijn 24-koppige selectie hebben onder anderen doelman Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion) en Brian Brobbey (RB Leipzig) nauwelijks speelminuten gemaakt sinds ze afgelopen zomer naar het buitenland verkasten.

Ook Melayro Bogarde (Hoffenheim) en Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) komen weinig aan de bak bij hun buitenlandse clubs, terwijl Myron Boadu (AS Monaco) en Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC) evenmin een vaste basisplaats hebben.

Brian Brobbey komt weinig aan de bak sinds hij afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar RB Leipzig. Brian Brobbey komt weinig aan de bak sinds hij afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar RB Leipzig. Foto: Getty Images

'Geen vijfhonderd spelers waaruit we kunnen kiezen'

"Ik begrijp wel waarom ze keuzes gemaakt hebben", aldus Van de Looi over de transfers naar het buitenland. "Of ik daarbij nog betrokken ben geweest? Ik ben geen zaakwaarnemer, maar er zijn wel jongens die gevraagd hebben hoe ik erover dacht. Maar het is zo moeilijk om daar een advies over te geven. Want wat is wijsheid? Je weet het altijd pas achteraf."

Van de Looi wijst er ook op dat andere aspecten een rol hebben gespeeld bij een transfer, zoals het financiële. "Maar het liefst wil ik jongens die zoveel mogelijk minuten maken en wedstrijdhard zijn. Dat was bij de vorige cyclus beter voor elkaar, toen hadden we heel veel jongens van AZ, PSV, Ajax en Feyenoord."

"We hebben nu geen enkele speler van AZ en PSV. Van Feyenoord hebben we alleen Lutsharel Geertruida en van Ajax alleen Jay Gorter, Devyne Rensch en Kenneth Taylor, die daar niet in de basis staan. Dat is een totaal andere situatie."

Van de Looi sprak met verschillende spelers over de gebrekkige speeltijd. "Zij balen daar natuurlijk zelf ook van. Ze hebben allemaal de hoop dat het wel gaat toenemen, alleen de vraag is hoe reëel dat is en op welke termijn dat gaat gebeuren. Straks is het winterstop en gaat iedereen zijn situatie bekijken. Maar er zullen ook clubs zijn die de speler niet na een half jaar willen verhuren, zodat ze bij hen kunnen acclimatiseren. Het is een lastige situatie."

De bondscoach van Jong Oranje besloot de spelers met weinig speelminuten toch te selecteren. "Je maakt een afweging tussen kwaliteit, speeltijd en beschikbaarheid. We hebben geen vijfhonderd spelers waaruit we kunnen kiezen. Maar er zijn ook jongens die veel spelen. En anders hadden ze ook bij het 'grote Oranje' gezeten, zoals Jurriën Timber en Ryan Gravenberch."

Lutsharel Geertruida is dinsdag bij de selectie van Jong Oranje toegevoegd om eventuele blessures op te vangen. Lutsharel Geertruida is dinsdag bij de selectie van Jong Oranje toegevoegd om eventuele blessures op te vangen. Foto: ANP

Selectie vrijwel intact na kennismaking

Van de Looi heeft zijn selectie vrijwel intact gelaten in vergelijking met de vorige interlandperiode in september, toen de bondscoach liefst vijftien debutanten opriep omdat het leeuwendeel van zijn selectie te oud was geworden. Scherpen (geblesseerd) Devyne Rensch (terug van Oranje) en debutant Anthony Musaba zijn nieuw. Dinsdag sloot Geertruida (Feyenoord) als extra speler aan omdat enkele verdedigers met lichte klachten kampen.

"Vorige maand was het kennismaken met heel veel nieuwe gezichten", aldus Van de Looi. "Wij kennen de spelers van televisie en vanuit het stadion, maar we hadden nog niet met ze gewerkt. We weten nu hoe ze in elkaar zitten en zij weten wat wij verwachten qua omgangsvormen en wat we willen op het veld. Die fase is geweest. Nu moeten we meer kwaliteit leveren."

Jong Oranje speelt komende vrijdag een uitwedstrijd tegen Jong Zwitserland in de kwalificatiereeks voor het EK van 2023, dat in Roemenië en Georgië gehouden wordt. Volgende week dinsdag volgt een thuisduel met Jong Wales in Nijmegen. Jong Oranje won vorige maand het openingsduel met Jong Moldavië met 3-0. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het EK.