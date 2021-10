De belasting van topvoetballers is de afgelopen jaren flink toegenomen, meldt FIFPRO na uitgebreid onderzoek. De internationale spelersvakbond spreekt de hoop uit dat de FIFA hier rekening mee houdt bij haar hervormingsplannen in het voetbal.

Voetballers spelen niet alleen veel wedstrijden kort achter elkaar, ook is het aantal reizen toegenomen en zijn de vakanties korter, zo blijkt uit het onderzoek van FIFPRO in samenwerking met KPMG. De in Hoofddorp gevestigde vakbond analyseerde zo'n 40.000 wedstrijden van 265 voetballers uit 44 verschillende competities in de afgelopen drie jaar.

FIFPRO maakt zich al geruime tijd zorgen over de hoge belasting van topvoetballers. De vakbond vindt dat de mondiale voetbalfederatie FIFA "een gebrek aan visie" heeft bij de aanpak hiervan.

"Bij alle voorstellen die gedaan worden, draait het alleen maar om de commerciële belangen van de verschillende competities", zegt secretaris-generaal Jonas-Baer Hoffmann van FIFPRO. "Dat ondermijnt onze kansen om tot redelijke en effectieve hervormingen te komen."

Op basis van het onderzoek concludeert de vakbond dat topvoetballers die zowel bij hun club als in hun nationale ploeg basisspeler zijn, te weinig rust krijgen. De Oranje-internationals Daley Blind (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus) staan in Europa in de top vijf van spelers die het vaakst wedstrijden achter elkaar spelen zonder rust ertussen.

Spelers met meeste wedstrijden in seizoen 2020/21 1. Pedri (Barcelona/Spanje) - 73

2. Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal) - 72

3. Mason Mount (Chelsea/Engeland) - 69

4. Georginio Wijnaldum (Liverpool/Nederland) - 68

5. Antoine Griezmann (Barcelona/Frankrijk) - 68

6. Rúben Dias (Manchester City/Portugal) - 68

7. Frenkie de Jong (Barcelona/Nederland) - 67

FIFPRO wil vakanties van 14 en 28 dagen

In het onderzoek wordt Pedri van FC Barcelona uitgelicht. De pas achttienjarige middenvelder speelde tussen september 2020 en augustus 2021 maar liefst 73 wedstrijden voor zijn club en land, zonder tussendoor vakantie te hebben.

Hij deed afgelopen zomer mee aan het EK én de Olympische Spelen. De FIFPRO wil dat alle voetballers tijdens het seizoen een pauze van 14 dagen krijgen en na het seizoen minstens 28 dagen.

Het speelschema is de laatste jaren alleen maar drukker geworden en het einde lijkt nog niet in zicht. De FIFA overweegt het WK in de toekomst om de twee jaar te organiseren, in plaats van om de vier jaar.

De FIFA voert momenteel gesprekken met diverse partijen over het hervormen van de speelkalender, zoals vorige week met de nationale bonden. "Wij vinden dat we de gesprekken over de kalender en over de competities uit elkaar moeten halen. Dat zijn twee verschillende onderwerpen", aldus Hoffmann.