Met flair en vertrouwen, maar ook met een 'stempel' omdat hij nog weleens in opspraak raakt, stapte Noa Lang deze week binnen bij Oranje. De aanvaller van Club Brugge beseft dat hij soms "iets verstandiger" kan handelen in het veld, al zal hij nooit helemaal veranderen. "Het zijn de dingen die Noa Lang Noa Lang maken."

Of hij nerveus was? "Nee, ik ben geen jongen die bibberend binnenkomt bij de grote jongens. Natuurlijk, ik moet me bewijzen, maar ik denk ook: eindelijk ben ik bij Oranje. Blijkbaar vinden ze dat ik goed kan voetballen. Waarom zou ik dan nerveus zijn?"

Het is de tweede dag van de 22-jarige Lang op de KNVB Campus in Zeist. De afgelopen weken sprak hij al telefonisch met bondscoach Louis van Gaal en maandag was er weer een gesprek. Van Gaal had het al aangekondigd op zijn persconferentie, nadat Club Brugge-trainer Philippe Clement kritisch was geweest op Lang. De oud-Ajacied had zich in de topper tegen Anderlecht uit zijn spel laten halen door het Brusselse publiek. Hij was gaan provoceren. "Dat moet hij bij mij niet doen", zei Van Gaal.

"En dat heeft hij ook zo tegen mij gezegd", vertelt Lang een dag later. "Ik moet bij Van Gaal niet provoceren. Maar ja, het is een beetje wie ik ben. Soms denk ik: waarom doe je dat nou Noa? Het zijn bepaalde emoties, ik ben een type dat impulsief kan reageren."

Noa Lang zondag tijdens Anderlecht-Club Brugge. Noa Lang zondag tijdens Anderlecht-Club Brugge. Foto: ANP

'Ik kreeg bierflesjes naar mijn hoofd'

Het is zeker niet de eerste keer dat het bij Lang niet alleen over zijn spel gaat. Sinds hij in de zomer van 2020 in België tekende en in zijn eerste seizoen zestien competitietreffers maakte, is hij geliefd in Brugge. Daarbuiten is hij vaak een mikpunt, zoals zondag tegen Anderlecht.

"Elke keer als ik aan de bal kwam floot het publiek. Ik kreeg bierflesjes en nog veel meer naar mijn hoofd. Daardoor ging ik wat provocerender spelen. Het zijn de dingen die Noa Lang Noa Lang maken, maar ik zou er wel verstandiger mee om kunnen gaan. Ik moet me niet laten afleiden door het publiek. Al wordt het wel vaak groter gemaakt dan dat het is."

Het zorgt ervoor dat Lang - zoals hij zelf zegt - een stempel heeft. En dat zorgde er misschien weer voor dat het langer duurde tot hij geselecteerd werd voor Oranje. "Ach, het zou saai zijn als iedereen hetzelfde was. En blijkbaar doe ik iets goed, anders was ik hier niet. Ik ga ervan genieten dat ik erbij mag zijn."

Louis van Gaal met Noa Lang. Louis van Gaal met Noa Lang. Foto: Getty Images

'Ik kan niet koppen'

Met WK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland (vrijdag) en Gibraltar (maandag) op het programma droomt Lang ook al van zijn interlanddebuut. "Ik kom uit Rotterdam-Oost. Spelen in De Kuip tegen Gibraltar zou een beetje voelen als een thuiswedstrijd. Dat zou het compleet maken."

Op papier ligt er voor Lang de meeste kans op speeltijd als rechtsbuiten, al speelt hij bij Club Brugge voornamelijk vanaf links. Van Gaal liet meermaals weten dat hij op rechts niet echt een alternatief voor Steven Berghuis heeft. "Maar ik heb tegen de bondscoach gezegd dat ik ook op rechts kan spelen. Een goede voetballer moet overal kunnen spelen. En blijkbaar denkt hij dat ook. Anders was ik niet opgeroepen."

Net als Berghuis zal hij geen traditionele rechtsbuiten zijn. "Ik heb bij Brugge mijn taken, maar mag ook een beetje zwerven. Daar ligt ook mijn kwaliteit. Ik hoef niet de hele wedstrijd aan de zijlijn te staan."

Bij Ajax miste hij die vrijheid weleens. "Als ik daar een bal ging ophalen of naar binnen trok, hoorde ik: 'Noa, naar de buitenkant.' Bij Brugge kan ik wel de ruimte zoeken in de hoop beslissend te zijn. Ik kan uit het niets iets creëren."

Of hij die vrijheid ook bij Oranje verlangt? "Nee, ik ben allang blij dat ik hier ben. Ik moet alles nog afdwingen en elke minuut die ik speel is meegenomen. Ik hoop hier weer een volgende stap te zetten op weg naar de top. Mijn linkerbeen moet beter, ik kan niet koppen. Ik scoor nu niet zo veel als vorig seizoen. Op elk gebied kan ik beter. Anders had ik wel bij PSG gespeeld."