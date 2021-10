Memphis Depay heeft er ondanks de bijzonder moeizame seizoensstart alle vertrouwen in dat het snel beter zal gaan met FC Barcelona. De spits van de Catalanen, die zich nu met Oranje voorbereidt op de komende WK-kwalificatieduels met Letland en Gibraltar, verbaast zich over de negativiteit rondom de club.

"Iedereen doet heel erg paniekerig. Er wordt gedaan alsof er een heel seizoen is gespeeld, maar alles ligt nog open", zegt Memphis dinsdag in gesprek met ESPN. "De club is gewend om alles te winnen met fantastisch voetbal, maar nu zitten we in een andere situatie. Het is een kwestie van tijd voordat we het gaan omdraaien."

FC Barcelona won slechts drie van de eerste zeven competitiewedstrijden en stelt vooralsnog ook in de Champions League zwaar teleur. De Catalanen verloren thuis kansloos van Bayern München en gingen vorige week hard onderuit bij Benfica (twee keer 3-0). De positie van trainer Ronald Koeman staat zwaar onder druk, al beloofde voorzitter Joan Laporta dat de Nederlander voorlopig mag blijven zitten.

De teleurstellende resultaten zijn deels te verklaren door de financiële situatie van het noodlijdende FC Barcelona, dat niet in staat was om Lionel Messi te behouden en Antoine Griezmann naar Atlético Madrid liet gaan. Daarnaast zijn spelers als Sergio Agüero, Martin Braithwaite en Ousmane Dembélé al langere tijd geblesseerd.

'Ik denk niet dat je begrijpt hoe groot de club is'

De 27-jarige Memphis, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Olympique Lyon en in zijn eerste negen officiële duels voor het geplaagde FC Barcelona drie keer scoorde, reageerde verbaasd toen hem in gesprek met ESPN werd gevraagd of hij spijt heeft van zijn overgang.

"Hoe kun je dat nou vragen? Het is FC Barcelona, man!", zei de spits lachend. "Ik denk niet dat je begrijpt hoe groot de club is en wat het met een speler doet als je naar zo'n club kan. Ik zal daar nooit spijt van krijgen. Het is nog steeds een beetje nieuw voor me, maar ondanks de resultaten ben ik superhappy."

Bij het Nederlands elftal komt Memphis net als zijn Barcelona-teamgenoten Frenkie en Luuk de Jong bij een team dat juist in vorm is. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal, die in de vorige interlandperiode Montenegro en Turkije eenvoudig versloeg in de kwalificatiereeks voor het WK 2022, neemt het deze maand op tegen Letland (8 oktober in Riga) en Gibraltar (11 oktober in De Kuip).