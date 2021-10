Het Nederlands elftal wordt vrijdag in de WK-kwalificatie tegen Letland voor het eerst in bijna twee jaar in een uitwedstrijd weer gesteund door Oranje-fans. Ruim vierhonderd supporters gaan mee naar Riga.

In november 2019 waren bij de ontmoeting met Noord-Ierland in de EK-kwalificatie (0-0) voor het laatst uitsupporters welkom bij een interland van Oranje. Vanwege de coronacrisis was dat daarna niet meer mogelijk.

In het Daugava Stadium in Riga is vrijdag plek voor tienduizend toeschouwers. Tot dusverre heeft de Letse voetbalbond een kleine tweeduizend tickets verkocht. De wedstrijd begint om 20.45 uur.

Andrew Madley is de scheidsrechter bij Letland-Nederland. De 38-jarige Engelsman floot Oranje nog niet eerder. Wel leidde hij in 2016 en 2017 twee oefenwedstrijden van de Nederlandse beloften.

Nederland speelt - in de strijd om kwalificatie voor het WK van 2022 - drie dagen later een thuiswedstrijd tegen Gibraltar. Tot maandag hadden ongeveer 26.000 mensen een kaartje aangeschaft voor het duel in De Kuip in Rotterdam. Ook bij dat duel is de aftrap om 20.45 uur.