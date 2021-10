Thomas Buitink moet de komende twee competitiewedstrijden van Vitesse missen. De spits is maandag voor drie duels (één voorwaardelijk) geschorst naar aanleiding van de rode kaart die hij zondag tegen Feyenoord kreeg.

Buitink kreeg in de 102e minuut - de blessuretijd bedroeg ruim tien minuten - rood van scheidsrechter Serdar Gözübüyük wegens een hoog geheven been. Hij was de tweede Vitessenaar die werd weggestuurd, want kort daarvoor had Matús Bero zijn tweede gele kaart gehad.

Vitesse heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager geaccepteerd, wat betekent dat Buitink na de interlandperiode niet meedoet tegen aartsrivaal NEC (uit) en Go Ahead Eagles (thuis). Op 30 oktober is hij weer speelgerechtigd voor het uitduel met sc Heerenveen.

De 21-jarige Buitink moet het dit seizoen met een rol als invaller doen onder Vitesse-trainer Thomas Letsch. In de tweede helft van vorig seizoen werd de geboren Nijkerker verhuurd aan PEC Zwolle.

Vitesse bracht Feyenoord zondag de tweede nederlaag van dit Eredivisie-seizoen toe: 2-1. Loïs Openda maakte beide doelpunten voor de Arnhemmers.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie