Claudio Ranieri keert na een afwezigheid van twee jaar terug als coach in de Premier League. De voormalige succestrainer van Leicester City heeft een tweejarig contract ondertekend bij Watford, zo is maandag bekendgemaakt.

De 69-jarige Ranieri volgt bij Watford Xisco Muñoz op, die afgelopen zondag werd ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten bij 'The Hornets'. Watford staat met zeven punten uit zeven duels vijftiende in de Premier League.

Ranieri zat zonder club sinds hij afgelopen zomer besloot zijn aflopende contract bij Sampdoria niet te verlengen. De Italiaan was twee seizoenen coach bij de Serie A-club, waarmee hij in het voorbije seizoen op een negende plaats eindigde.

Voor zijn overstap naar Sampdoria zwaaide Ranieri de scepter bij onder meer AS Roma, Fulham en Leicester City. Met laatstgenoemde club vervolmaakte hij in 2016 een stunt door landskampioen van Engeland te worden. Het was de eerste landstitel van Leicester City in de clubhistorie.

De Premier League-titel is bovendien het grootste succes in de lange loopbaan van Ranieri, die in 2016 ook nog uitgeroepen werd tot Wereldtrainer van het Jaar. Hij was ook nog trainer van Chelsea, Atlético Madrid, Juventus en Internazionale. Tot dan toe was de Super Cup met Valencia in 2005 zijn beste prestatie.

Ranieri debuteert op 16 oktober als trainer van Watford, als er een thuiswedstrijd tegen nummer twee Liverpool op het programma staat.

