Hoewel Quincy Promes momenteel goed presteert bij Spartak Moskou, hoeft hij voorlopig niet op een terugkeer in Oranje te rekenen. Bondscoach Louis van Gaal zal de aanvaller niet selecteren zolang hij in een strafzaak verwikkeld is.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Promes wordt nog altijd verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij. Op het EK van afgelopen zomer kwam hij tijdens het verloren achtstefinaleduel met Tsjechië voor de vijftigste en tot dusver laatste keer in actie namens Nederland.

"Als een speler in zo'n zaak verwikkeld is, heeft hij veel meer moeite om de focus op de wedstrijd te houden. In Rusland ben je ver weg, maar in Nederland heel dichtbij", zei Van Gaal maandag tijdens zijn persmoment in de aanloop naar de komende WK-kwalificatieduels.

"Ik heb gezien hoe Quincy heeft gespeeld bij Spartak Moskou. In 2014 zat hij net niet bij de laatste 23 spelers voor het WK. Maar ik denk niet dat ik nu spelers selecteer die in zo'n situatie zitten als hij."

Quincy Promes beleeft tot dusver een sterk seizoen bij Spartak Moskou. Quincy Promes beleeft tot dusver een sterk seizoen bij Spartak Moskou. Foto: Getty Images

Promes werd in december opgepakt

De 29-jarige Promes werd in december opgepakt en twee dagen vastgezet omdat hij vorig jaar zomer tijdens een groot familiefeest in Abcoude zijn neef met een mes zou hebben gestoken. De oud-speler van Ajax heeft eerder via zijn advocaat laten weten dat hij niet ter plaatse was. Het vermoedelijke slachtoffer liep ernstig letsel op.

De politie rondde in mei van dit jaar het politieonderzoek af, waarna het Openbaar Ministerie twee maanden later overging tot strafrechtelijke vervolging. De definitieve aanklacht tegen Promes is nog niet bekendgemaakt.

Promes, die vorige maand ook al niet werd geselecteerd door Van Gaal, beleeft ondertussen een sterk seizoen bij Spartak Moskou. De vleugelaanvaller scoorde recent nog twee keer tegen Napoli in de Europa League.

Het Nederlands elftal hoopt vrijdag tegen Letland en maandag tegen Gibraltar opnieuw een flinke stap richting kwalificatie voor het WK van 2022 te zetten. Na deze interlandperiode staan er nog twee groepsduels op het programma.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de WK-kwalificatie