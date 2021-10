Bondscoach Louis van Gaal komt loftuitingen tekort voor Mark Flekken. De doelman van Freiburg werd verrassend genoeg opgeroepen voor het Nederlands elftal en kan in de komende interlandperiode mogelijk zijn interlanddebuut maken.

"Hij is ongelooflijk goed met de voeten, dat wil je niet weten", verklaarde Van Gaal de opvallende uitnodiging voor Flekken. "Hij is een Van Gaal-keeper. Edwin van der Sar was ook ongelooflijk goed met zijn voeten, Jasper Cillessen heeft dat ontwikkeld. Dat is voor mij heel belangrijk."

De 28-jarige Flekken speelde dit seizoen alle wedstrijden bij Freiburg, dat verrassend vierde staat in de Bundesliga en pas vijf doelpunten incasseerde in zeven duels. "De verdedigende organisatie van Freiburg steekt goed in elkaar. In mijn ogen is de keeper de baas van de verdediging", aldus Van Gaal.

"We hebben hem ook bekeken en wij vonden hem van een bepaald niveau dat hij geselecteerd kon worden. Nu is het kijken hoe hij op alles reageert, hoe de groep op hem reageert en welk niveau hij op de trainingen kan laten zien."

'Cillessen hoort er nog altijd bij'

Naast Flekken heeft Van Gaal ook Justin Bijlow (Feyenoord), Tim Krul (Norwich City) en Joël Drommel (PSV) opgeroepen, waardoor de 26-koppige selectie van het Nederlands elftal uit vier keepers bestaat. Cillessen, die jarenlang de vaste doelman van Oranje was en onlangs een basisplaats veroverde bij Valencia, zit daar nog niet bij.

"Ik ben op zoek naar de beste keeper", zei Van Gaal over het grote keepersbestand. "Cillessen hoort er nog altijd bij, maar hij is een beetje laat gaan keepen. Die moet het gaan bewijzen bij Valencia. Hij is een heel goede keeper en moet gewoon gaan keepen. Ik maak geen uitzondering voor hem."

Het Nederlands elftal speelt in deze interlandperiode twee duels in de WK-kwalificatiereeks. Komende vrijdag speelt Oranje een uitwedstrijd tegen Letland, waarna Gibraltar volgende week maandag de tegenstander is in De Kuip in Rotterdam.

