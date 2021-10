Louis van Gaal is er blij mee dat hij nu meer voorbereidingstijd met het Nederlands elftal heeft dan in de aanloop naar zijn eerste wedstrijden als bondscoach. De Amsterdammer heeft goede hoop dat Oranje minimaal hetzelfde niveau kan laten zien als vorige maand.

"Of dit een leukere week is dan toen? Het is gekkenwerk geweest met drie wedstrijden in één week met een nieuwe groep en staf. Ik moest ze in anderhalve dag overtuigen van een plan en we moesten ook nog reizen", zei Van Gaal maandag op een persconferentie in Zeist.

"Het is nu iets rustiger. Ik kan ook een avond ontspanning inplannen. Dat doe ik heel graag, maar dat kon de vorige keer allemaal niet. Ik moest alle gesprekken in anderhalve dag voeren; dat kan natuurlijk niet."

Oranje, dat vorige maand in de eerste drie duels onder Van Gaal orde op zaken stelde in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022, gaat vrijdag op bezoek bij Letland. Drie dagen later komt Gibraltar naar De Kuip.

Van Gaal denkt dat Oranje het niveau van de laatste wedstrijd tegen Turkije (6-1) zeker kan aantikken. "Ik denk dat het alleen maar beter kan, want ik was er heel tevreden over dat we in zo'n korte tijd zo'n niveau haalden."

Stand in groep G 1. Nederland 6-13 (22-6)

2. Noorwegen 6-13 (12-5)

3. Turkije 6-11 (16-13)

4. Montenegro 6-8 (8-9)

5. Letland 6-5 (7-10)

6. Gibraltar 6-0 (3-25)

'Het zou kunnen dat ik andere dingen probeer'

De zeventigjarige bondscoach sluit niet uit dat hij in de komende interlands gaat experimenteren. "Het zou kunnen dat ik andere dingen ga proberen. We hebben alleen maar kwalificatiewedstrijden en als ik die verlies, ben ik ontslagen", zei hij.

"We hebben amper wedstrijden en hebben één week voorbereiding op het WK. Ik hoop dat we in november gekwalificeerd zijn. Dan kan ik de volgende wedstrijden gebruiken om een ander systeem te proberen."

Van Gaal proeft bij zijn spelers dat ze er zin in hebben. "Ik sprak met Memphis en ik vond het geweldig wat hij zei. Hij zei: 'Ik ben hier heel gelukkig weggegaan en ik kom hier weer heel gelukkig aan.' Mooier kun je het niet verwoorden."

Letland-Nederland begint vrijdag om 20.45 uur. Bij Nederland-Gibraltar is de aftrap drie dagen later op hetzelfde tijdstip.

