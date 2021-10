Noorwegen moet het de komende WK-kwalificatieduels definitief zonder Erling Haaland doen. De topspits mist de wedstrijden tegen Turkije en Montenegro, in de groep waarin ook Oranje speelt.

Haalands club Borussia Dortmund had vrijdag al laten weten dat het de aanvaller niet wil afstaan voor de komende interlandperiode, omdat hij herstellende is van een spierblessure. Noorwegen had hem er toch graag bij gehad, maar met een bericht op Twitter maakte Haaland maandag een einde aan de onzekerheid.

"Dag mensen, het spijt me dat ik moet melden dat ik nog niet klaar ben voor de komende interlands. Ik had er veel zin in. Succes Noorwegen", schrijft de 21-jarige spits in het Noors.

Haaland miste de laatste drie duels van Dortmund al door de blessure. In 67 duels was hij goed voor liefst 68 doelpunten bij de Duitse formatie.

Haaland is de absolute sterspeler van Noorwegen, dat samen met Oranje en Turkije strijdt om de eerste plek in groep G van de WK-kwalificatie. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar, de nummer twee gaat door naar de play-offs.

Oranje speelt vrijdag uit tegen Letland en volgende week maandag thuis tegen Gibraltar.