Kylian Mbappé heeft maandag voor het eerst uitgebreid gereageerd op de roerige slotfase van de transferzomer, waarin hij een vertrek bij Paris Saint-German probeerde te forceren. De door Real Madrid begeerde Fransman vindt dat hem geen blaam treft.

"Vanaf het moment dat ik wist dat ik mijn contract niet wilde verlengen, heb ik gevraagd of ik weg mag. Dat deed ik, zodat de club een hoge transfersom zou krijgen om daarmee een goede vervanger te halen", zegt de 22-jarige Mbappé in een uitgebreid interview met het Franse RMC Sport.

Mbappé draagt sinds de zomer van 2017 het shirt van Paris Saint-Germain en ligt nog tot medio 2022 vast in Parijs, maar de spits ziet het niet zitten om langer te blijven. Real Madrid zou in augustus een bod van 160 miljoen euro (exclusief bonussen) hebben gedaan om Mbappé los te weken, maar PSG wilde niet meewerken en hield voet bij stuk.

Technisch directeur Leonardo noemde de handelswijze van de Madrilenen zelfs "illegaal, onjuist en onacceptabel". Ondertussen werd Mbappé verweten dat hij pas op het laatste moment had laten weten te willen vertrekken, maar dat vindt de sterspeler van de Parijzenaars niet terecht.

"Ik waardeer het niet dat wordt gezegd dat ik pas in de laatste week van augustus heb laten weten dat ik weg wil, want ik zei het eind juli al", aldus Mbappé. "Mensen zeiden ook dat ik zes of zeven aanbiedingen om mijn contract te verlengen heb afgeslagen en dat ik niet meer met Leonardo wilde praten, maar dat is absoluut niet waar."

Kylian Mbappé hoopte afgelopen zomer te vertrekken bij Paris Saint-Germain, maar kreeg nul op het rekest. Foto: AFP

Mbappé heeft het nog steeds naar zijn zin bij PSG

Door de huidige impasse is de kans groot dat Mbappé na dit seizoen transfervrij de deur uitloopt bij Paris Saint-Germain, al kan de koploper in de Ligue 1 hem in de winterse transferperiode nog verkopen.

De vraag is of het ambitieuze PSG, dat dit seizoen met een voorhoede van Mbappé, Lionel Messi en Neymar eindelijk de Champions League hoopt te winnen, in januari wel bereid is om zijn steraanvaller te laten gaan.

Hoewel de relatie met de clubleiding door de perikelen van afgelopen zomer niet al te best meer lijkt, benadrukt Mbappé dat hij het nog altijd naar zijn zin heeft in Parijs. De 49-voudig international van Frankrijk speelde al 182 officiële duels voor PSG, waarin hij 136 keer scoorde en 66 assists leverde.

"Deze club heeft me veel gebracht en ik ben altijd gelukkig geweest hier, zowel in de afgelopen vier jaar als nu", benadrukt Mbappé. "Ik maakte mijn vertrekwens vroeg duidelijk, zodat de club daarop kon anticiperen. En ik heb zelfs gezegd: als jullie niet willen dat ik vertrek, dan blijf ik."