Met een uitwedstrijd tegen Letland (vrijdag) en een thuisduel met Gibraltar (maandag) op het programma is het een week waarin het Nederlands elftal twee keer moet en waarschijnlijk ook gaat winnen. Maar dat is niet het enige. Hier draait het (ook) om in de tweede interlandperiode van bondscoach Louis van Gaal.

Spelen met een schuin oog op Istanboel

Nadat Van Gaal Oranje in zijn eerste interlandperiode op koers richting het WK heeft gezet, kan hij nu doorpakken. En niet eens zozeer door het eenvoudige programma (Letland staat 135e op de FIFA-ranglijst en Gibraltar 197e), maar vooral omdat concurrenten Turkije en Noorwegen vrijdagavond tegenover elkaar staan in Istanboel.

Bij een Noorse overwinning is Oranje bijna zeker van minimaal de tweede plaats in de groep en daarmee minimaal een ticket voor de play-offs.

Bij een ander resultaat in Istanboel krijgt Nederland de koppositie steviger in handen. Zo komt Oranje in een zetel, uiteraard mits er gewonnen wordt van Letland.

Stand in WK-kwalificatiepoule Oranje 1. Nederland 6-13 (+16)

2. Noorwegen 6-13 (+7)

3. Turkije 6-11 (+3)

4. Montenegro 6-8 (-1)

5. Letland 6-5 (-3)

6. Gibraltar 6-0 (-22)

Tijd voor teambuilding

Zo'n 55 uur nadat de spelers van Oranje (hernieuwd) hadden kennisgemaakt met Van Gaal, werd er in Oslo al afgetrapt bij een van de belangrijkste wedstrijden van deze kwalificatiereeks: Noorwegen-Nederland.

Het was tekenend voor de eerste interlandperiode van de derde termijn van Van Gaal. Tijd om te trainen was er amper, zo herhaalde de bondscoach in vrijwel iedere plopkap die voor hem werd gehouden. Laat staan voor teambuilding.

Met twee wedstrijden in acht dagen is dat dit keer anders. Er komt zelfs een heuse ontspanningsavond, vertelde Van Gaal maandag, zonder daarbij specifiek te benoemen hoe die avond eruit gaat zien. Tijdens het EK onder zijn voorganger Frank de Boer werd het een voetbalquiz. Het team van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Denzel Dumfries won.

Lachende gezichten bij Oranje. Lachende gezichten bij Oranje. Foto: Getty Images

Kuuroord voor bankzitters en Barcelona-spelers

"Mooier kun je het niet verwoorden", vond Van Gaal. Memphis Depay had maandag bij aankomst op de KNVB Campus tegen hem gezegd: "Trainer, ik ben hier heel gelukkig vertrokken en ik kom hier weer heel gelukkig aan."

Oranje is voor sommige internationals nu eenmaal een warm bad, op dit moment zeker voor die van FC Barcelona. Memphis en ook Frenkie de Jong en Luuk de Jong zien Zeist bijna als een kuuroord - even weg uit de Catalaanse crisis met hun club in verval. En zo zijn er meer spelers die zich bij Oranje op dit moment misschien beter op hun plek voelen dan bij hun club.

Zo is Georginio Wijnaldum bankzitter bij zijn nieuwe club Paris Saint-Germain, maar hoeft hij onder Van Gaal niet te vrezen voor zijn plek. "Natuurlijk maak ik me zorgen om Wijnaldum bij PSG, daar heb ik al met hem over gesproken. Maar de alarmbellen gaan niet af. Ik heb heel veel vertrouwen in hem."

Georginio Wijnaldum. Georginio Wijnaldum. Foto: Getty Images

'Van Gaal-keeper' Flekken hoopt op kans

In de vorige periode van Van Gaal bij Oranje groeide Jasper Cillessen uit tot eerste doelman richting het WK van 2014, maar dat had eigenlijk Kenneth Vermeer moeten zijn. De bondscoach vond dat de meevoetballende Vermeer destijds het best in zijn systeem paste. Probleem was alleen dat Vermeer zijn basisplaats bij Ajax verloor, waardoor er toch een streep door zijn naam werd gehaald.

Nu is daar ineens Mark Flekken. "Hij is ongelooflijk goed met zijn voeten", vindt Van Gaal. "En dus is het een Van Gaal-keeper. Van der Sar was ook ongelooflijk goed met de voeten."

De kans dat de 28-jarige Flekken - opgeleid door Roda JC en als prof alleen in Duitsland actief - de kans krijgt tegen Letland of Gibraltar lijkt klein. Zeker omdat Justin Bijlow het vorige maand uitstekend deed in Oranje. Anderzijds experimenteert Van Gaal graag onder de lat, zo bleek ook in zijn vorige periode bij het Nederlands elftal. Toen gaf hij met Vermeer, Cillessen, Maarten Stekelenburg, Michel Vorm en Tim Krul liefst vijf keepers speeltijd.

Mark Flekken. Mark Flekken. Foto: Pro Shots

Lang wil alternatief rechtsvoorin worden

Het was een opvallend harde quote van Van Gaal maandag tijdens zijn persconferentie. "Hij mag God op zijn blote knieën danken dat ik hem in het Nederlands elftal drie keer heb laten spelen."

Het ging over Steven Berghuis. De 29-jarige aanvaller had op dat moment geen basisplaats bij Ajax, maar bij Oranje was hij rechtsvoorin de enige optie voor Van Gaal. Er was geen "schaduwspeler", zoals de bondscoach dat noemt. Nu is dat anders. Althans, dat vindt Noa Lang.

De 22-jarige aanvaller speelt bij Club Brugge vanaf links, maar "goede voetballers kunnen overal spelen", zegt Lang. En Van Gaal lijkt nieuwsgierig of dat in het geval van Lang ook echt zo is. De vraag is dus of de oud-Ajacied deze interlandperiode op rechts uit kan groeien tot een serieus alternatief voor Berghuis.

Noa Lang en Joël Drommel. Noa Lang en Joël Drommel. Foto: ANP

Misschien toch nog even slijpen aan 5-3-2

Het blijft volgens Van Gaal het beste systeem voor dit Oranje: 5-3-2. Of zoals de bondscoach het zegt: 1-3-5-2. Maar hij heeft geen tijd om het erin te slijpen en dus houdt hij vooralsnog vast aan 4-3-3.

Dat kan veranderen als Oranje zich rechtstreeks plaatst voor het WK en er in 2022 drie interlandweken zonder kwalificatiewedstrijden zijn. Wellicht is het dan mogelijk om in een 5-3-2-formatie te starten.

Gezien het belang van de WK-kwalificatiewedstrijden en het slappe koord waarop Oranje richting Qatar danst, lijkt er nu weinig ruimte om te schaven aan het systeem. Zeker niet in de wedstrijden tegen Letland en Gibraltar. In trainingen, die deels besloten zijn, kan dat misschien al wel. Zelfs al is het maar een voorzichtige aanzet.