De Italiaanse voetbalbond en de politie zijn een onderzoek gestart na een racistisch incident bij de wedstrijd tussen Fiorentina en Napoli (1-2). Enkele spelers van de ploeg uit Napels zouden door fans zijn beledigd.

Toen de spelers na de wedstrijd het veld verlieten, maakten supporters van Fiorentina apengeluiden en riepen ze "aap" naar Napoli-spelers Victor Osimhen, André-Frank Zambo Anguissa en Kalidou Koulibaly, zo schrijft Gazzetta dello Sport.

Aanvoerder Koulibaly van de ongeslagen koploper in de Serie A ging de confrontatie met een klein groepje fans aan. "Zei je aap tegen me? Kom hier en zeg het in mijn gezicht!", riep de Senegalees.

Kort na het incident begaf Fiorentina-directeur Joe Barone zich in de kleedkamer van Napoli om zich te verontschuldigen. Ook werd er direct aangifte gedaan, waarna justitie in Florence maandag meldde dat er naar aanleiding van de rapporten een officieel onderzoek wordt gestart.

Koulibaly wil levenslang stadionverbod voor daders

Ook de Italiaanse bond onderzoekt het incident. Er zouden goede camerabeelden beschikbaar zijn, waardoor er goede hoop is dat de daders kunnen worden geïdentificeerd.

Koulibaly en Osimhen reageerden via sociale media op het incident. "Ze noemden me 'fucking monkey'. Deze mensen hebben niets met sport te maken. Ze moeten geïdentificeerd worden en uit de stadions verbannen worden. Voor eeuwig", schrijft Koulibaly.

Osimhen roept ouders op met hun kinderen te praten. "Zorg dat ze begrijpen hoe beledigend het is om iemand te haten vanwege zijn huidskleur", aldus de Nigeriaanse aanvaller.

Racisme is al langere tijd een probleem in het Italiaanse voetbal. Spelers als Tiémoué Bakayoko, Romelu Lukaku, Moise Kean, Sulley Muntari en Blaise Matuidi waren in het recente verleden mikpunt van racistisch gedrag van fans.

