Voormalig Manchester United-speler Park Ji-sung heeft fans van de club opgeroepen om te stoppen met een liedje over het eten van hond. De Zuid-Koreaan heeft zich er altijd onprettig bij gevoeld.

In de zeven jaar dat Park bij Manchester United speelde, werd het spreekkoor regelmatig gezongen. "Je eet hond in je thuisland, maar het had erger gekund. Mensen uit Liverpool eten ratten", luidt de tekst.

Onlangs was het liedje bij de wedstrijd tussen Manchester United en Wolverhampton Wanderers weer te horen. Bij de Wolves speelt de Zuid-Koreaan Hwang Hee-chan.

"Ik weet dat de fans van Manchester United het niet beledigend bedoelen. Maar ik wil ze graag iets leren, zodat ze stoppen met die tekst", liet Park zondag via de website van Manchester United weten. "Tegenwoordig wordt het als een racistische belediging van Koreanen gezien."

"Er is in Zuid-Korea veel veranderd", zegt de oud-middenvelder van PSV. "Het klopt dat er vroeger hondenvlees werd gegeten in mijn land. Maar tegenwoordig heeft zeker de jongere generatie er echt een hekel aan."

Park hoopt daarom dat de fans stoppen met het liedje. "Het is ongemakkelijk om te horen. Als ik het liedje tien jaar later hoor, denk ik terug aan hoe mijn jongere ik probeerde van dat onprettige gevoel af te komen."

Park won in zijn carrière maar liefst negentien prijzen en werd als speler van United in 2008 de eerste Aziaat die de Champions League won.

Fans van United zongen het liedje onlangs voor de Koreaanse Wolves-speler Hwang Hee-chan. Fans van United zongen het liedje onlangs voor de Koreaanse Wolves-speler Hwang Hee-chan. Foto: Getty

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Premier League